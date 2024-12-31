Буковель, Нью-Йорк, французькі Альпи: де українські зірки зустрічають Новий 2025 рік (фото)

Артисти по-різному планують зустріти Новий 2025 рік

Українські виконавці, актори та телеведучі, як і всі, хочуть відсвяткувати Новий 2025 рік у колі рідних та близьких, з прикрашанням своїх осель та з надією у близьку перемогу над ворогом і настання мирного неба над головою. 31 грудня одні артисти перебувають в Україні, інші — за кордоном.

Говорять, що головне у святкуванні Нового року — не місце, а люди, з якими ти його зустрічаєш. "Телеграф" розповідає, де відомі українці готуються зустріти Новий рік і з ким.

Ірина Федишин

Українська співачка разом із чоловіком Віталієм Човником зараз перебуває у Нью-Йорку і планує працювати у новорічну ніч. Наразі виконавиця активно гастролює містами США, де нагадує світові про війну Росії проти України.

Катя Осадча

Українська телеведуча знаходиться із родиною у Львові. Тут вона планує провести не лише новорічний захід, а й зустріти 2025 рік з коханими дітьми.

Анатолій Анатоліч

Відомий телеведучий та шоумен зараз разом із родиною відпочиває в українському Буковелі. З дружиною Юлією Бойко та трьома дітьми Анатолій Анатоліч насолоджується новорічною атмосферою Карпат.

Леся Нікітюк

Телеведуча, як і її колега Анатолій Анатоліч, також знаходиться на гірськолижному курорті в українському Буковелі. Зірка українського шоубізнесу планує зустріти Новий рік у компанії свого хлопця Дмитра.

Анна Трінчер

Молода артистка не марнувала час і вирушила до французьких Альп. Зустріти 2025 рік у Куршевелі співачка хоче у компанії своїх подруг.

Злата Огнєвіч

Виконавиця вирушила до Швеції. У соцмережах артистка поділилася чудовим видом засніжених гір.

Нагадаємо, що зустрічати Новий рік потрібно із позитивним настроєм. Раніше "Телеграф" представив смішні новорічні меми 2025, які точно змусять вас посміхнутися.