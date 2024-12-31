Укр

Буковель, Нью-Йорк, французские Альпы: где украинские звезды встречают Новый 2025 год (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тринчер, Осадча и Федишин празднуют Новый год не в Киеве Новость обновлена 31 декабря 2024, 19:12
Тринчер, Осадча и Федишин празднуют Новый год не в Киеве. Фото Коллаж "Телеграфа"

Артисты по-разному планируют встретить Новый 2025 год

Украинские исполнители, актеры и телеведущие, как и все, хотят отпраздновать Новый 2025 год в кругу семьи и близких, с украшением своих домов и с надеждой в скорую победу над врагом и наступление мирного неба над головой. 31 декабря одни артисты находятся в Украине, а другие — за рубежом.

Говорят, что главное в праздновании Нового года — не место, а люди, с которыми ты его встречаешь. "Телеграф" рассказывает, в каких местах известные украинцы готовятся встретить Новый год и с кем.

Ирина Федишин

Украинская певица вместе с мужем Виталием Човнык сейчас находится в Нью-Йорке и планирует работать в новогоднюю ночь. Сейчас исполнительница активно гастролирует по городам США, где напоминает миру о продолжающейся войне России против Украины.

ирина федишин нью-йорк виталий човнык
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Катя Осадчая

Украинская телеведущая находится с семьей во Львове. Здесь она планирует провести не только новогоднее мероприятие, но и встретить 2025 год с любимыми детьми.

катя осадчая дети
Фото: instagram.com/kosadcha

Анатолий Анатолич

Известный телеведущий и шоумен сейчас вместе с семьей отдыхает в украинском Буковеле. С женой Юлией Бойко и тремя детьми Анатолий Анатолич наслаждается новогодней атмосферой Карпат.

анатолий анатолич буковель
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Леся Никитюк

Телеведущая, как и ее коллега Анатолий Анатолич, также находится на горнолыжном курорте в Буковеле. Звезда украинского шоу-бизнеса планирует встретить Новый год в компании своего парня Дмитрия.

леся никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Анна Тринчер

Молодая артистка не тратила время зря и отправилась во французские Альпы. Встретить 2025 год в Куршавеле певица хочет в компании своих подруг.

анна тринчер анна неплях
Фото: instagram.com/annatrincher_official

Злата Огневич

Исполнительница отправилась в Швецию. В соцсетях артистка поделилась потрясающим видом заснеженных гор.

злата огневич швеция
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, что встречать Новый год нужно с позитивным настроением. Ранее "Телеграф" представил смешные новогодние мемы 2025, которые точно заставят вас улыбнуться.

Теги:
#Новый год #Катя Осадчая #Анатолий Анатолич #Леся Никитюк #Ирина Федишин