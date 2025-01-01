Украинка выиграла песенный конкурс в Испании. Зал аплодировал стоя (видео)

Уже после определения Натальи Степанской победительницей на связь с ней вышли самые родные люди.

В среду, 1 января, стало известно, что украинская певица Наталья Степанская победила в шоу "Испания талант" в 10 сезоне. Она исполняла песню We are the champions культовой группы Queen. Однако перформанс артистки был необычным – в стиле оперы, а после выступления зал аплодировал стоя от восхищения.

Как сообщает местное издание Marca, Наталья Степанская была одним из трех фаворитов среди зрителей. В этот список также попали урбан-танцевальный коллектив Chibi Unity и победители мирового битбокса Sarukani.

Определение победителя "упало на плечи" жюри. Их выбор остановился на украинском. Она тоже была фаворитом ведущего.

"У меня нет слов. Я не знаю, что произошло. Спасибо вам от всей души. Это невероятно. Кажется, я сплю. Я буду помнить это всю свою жизнь, спасибо", – поделилась впечатлениями певица.

Ее выступление также высоко оценило один из членов жюри Ристо Мехиде: "Почему вы перестали аплодировать… Я впервые вижу, что лирическое пение может выиграть "Испания имеет талант", и я счастлив. Какой отличный номер, спасибо".

Позже он также добавил: "Я скажу вам одну вещь. Прежде всего, поздравляю, но посмотрите на то, что вы говорите, а это очень важно… Не существует несбыточных мечтаний. Вы всегда можете их осуществить".

Уже после определения Натальи Степанской победительницей на связь с ней вышли самые родные люди, которые поздравили с новым достоянием.

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