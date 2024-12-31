Найкрасивіша пара Голлівуду офіційно розлучилася

Анджеліна Джолі та Бред Пітт після 8 років судових процесів офіційно розлучилися

Найкрасивіша пара Голлівуду Анджеліна Джолі та Бред Пітт офіційно розлучилися. Суднові процеси між акторами тривали близько 8 років і нарешті розлучення було оформлене 30 грудня.

Як повідомляє видання Daily Mail, при цьому колишнє подружжя Джолі та Пітт продовжує судові розгляди через виноградники — шато Chateau Miraval.

"Більше восьми років тому Анджеліна подала на розлучення з містером Піттом. Їй і дітям залишилося все майно, яке вони ділили з ним, і з того часу вона зосередилася на своїй родині. Чесно кажучи, Анджеліна сильно виснажена, але рада, що ця частина її життя завершилося", — заявив адвокат Анджеліни Джолі Джеймс Саймон журналістам.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт. Фото: Getty Images

Зазначимо, що про роман Анджеліни Джолі та Бреда Пітта стало відомо у 2006 році. Пара познайомилася на зйомках фільму "Містер та місіс Сміт" і з того часу не розлучалася. Через вісім років стосунків, у 2014 році актори одружилися. Проте вже у 2016 році стало відомо, що Джолі та Пітт вирішили розійтися.

За час стосунків у сім’ї Джолі та Пітта з’явилося шестеро дітей — троє рідних та ще троє прийомних. Всі діти після розлучення зірок залишилися з Анджеліною Джолі.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт. Фото: Getty Images

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