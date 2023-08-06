"Містер і місіс Сміт" 18 років по тому: як змінилися Анджеліна Джолі та Бред Пітт (фото)

У фільмі "Містер і місіс Сміт" глядачі змогли насолодитися однією з найяскравіших пар Голлівуду

Американський комедійний бойовик Дага Лаймана "Містер і місіс Сміт" (Mr. & Mrs. Smith) вийшов на екрани 18 років тому. Головні ролі у картині виконали зірки Голлівуду — Анджеліна Джолі та Бред Пітт, екранний роман перенісся в реальність.

"Телеграф" розповідає, якими ми побачили Анджеліну Джолі й Бреда Пітта у фільмі "Містер і місіс Сміт" у 2005 році та як актори змінилися за цей час.

Картина розповідає про перипетії у житті подружньої пари найманих убивць Джона та Джейн. За завданням різних замовників герої мають вбити одне одного. Критики по-різному оцінили фільм, але глядачам "Містер і місіс Сміт" сподобався за "хімію" між головними персонажами. Так чи інакше, у прокаті вдалося зібрати пристойну суму в 478 мільйонів доларів США.

Бред Пітт раніше і зараз

Роль Джона Сміта блискуче виконав Бред Пітт, якому сьогодні 59 років. На піку своєї кар’єри вважався секс-символом Голлівуду, отримав низку нагород (серед них "Оскар" і "Золотий глобус"), прославився завдяки фільмам "Бійцівський клуб", "Троя", "Дванадцять друзів Оушена", "12 мавп", " Загадкова історія Бенджаміна Баттона", "Одного разу в Голлівуді" та іншим. У 2023 році зіграв одну з ролей у фільмі "Вавілон", який потрапив до списку номінантів на "Оскар".

Актор посивів. Фото: Getty Images

Зараз Пітт носить бороду. Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі раніше і зараз

Джейн Сміт втілила на екрані Анджеліна Джолі, нині їй 48 років. Одна з найкрасивіших акторок Голлівуду, посол доброї волі ООН, володарка престижних кінонагород ("Оскар" та "Золотий глобус" включно), зірка фільмів "Лара Крофт", "Малефісента", "Солт", "Турист". Підтримує Україну у боротьбі проти російського агресора, під час повномасштабної війни приїжджала до Львова.

На красу зірки роки не впливають. Фото: Getty Images

Актриса залишається однією з найкрасивіших акторок Голлівуду. Фото: Getty Images

Стосунки Бреда Пітта й Анджеліни Джолі

Саме на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт" між Бредом Піттом та Анджеліною Джолі виникла інтрижка. У рік виходу картини, 2005-го, актор розлучився після п’яти років відносин із актрисою Дженніфер Еністон.

Зйомки "Містера і місіс Сміт". Фото: Getty Images

Роман Пітта та Джолі набирав обертів, вони стали однією з найкрасивіших пар Голлівуду, хоча весілля відбулося лише через дев’ять років стосунків, у 2014-му. У 2005 році Пітт усиновив прийомних дітей Джолі (камбоджійця Меддокса й ефіопку Захаруїз). 2006 — Джолі вагітна, народилася Шайло. 2007 – усиновлення Пакса Тьєна з В’єтнаму. Через рік – актриса знову при надії, народжується двійня – Нокс і Вів’єн.

Джолі та Пітт були дуже гарною парою. Фото: Getty Images

Якоїсь миті у пари почалися проблеми. Чи то розбіжності в методах виховання, чи то ревнощі, чи то погані звички Пітта призвели до постійних сварок. У 2016 році Джолі подала на розлучення, процес був гучним, актор насилу домагався можливості бачитися та спілкуватися з дітьми.

Анджеліна Джолі з дітьми. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, куди поділися зірки фільму "Приборкання норовливого". Адріано Челентано й Орнелли Муті прославилися завдяки цій комедії на весь світ.