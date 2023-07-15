Що трапилося із зірками фільму "Приборкання норовливого": Адріано Челентано та Орнелла Муті тоді й зараз (фото)

З часів виходу італійської комедії минуло 43 роки

"Приборкання норовливого" — культова італійська комедія, яка подарувала акторам Адріано Челентано й Орнеллі Муті всесвітню славу. Картина була випущена в 1980 році, глядачі відразу "одружили" головних героїв, тим більше, що між ними і справді була інтрижка.

"Телеграф" згадує, якими ми побачили персонажів Адріано Челентано та Орнелли Муті 43 роки тому і чим знаменитості займаються зараз. Найкрасивішу екранну пару 80-х сьогодні не впізнати.

"Безчутливий чурбан", примхливий фермер Еліа Кодоньо — той самий норовливий — ідеальний на екрані у виконанні Адріано Челентано, італійського актора та музиканта. Еліа з "Приборкання норовливого" — один із героїв сучасних мемів, а сцена, де Челентано танцює на винограді, стала культовою.

Сьогодні Адріано Челентано 85 років. Актор одружений з Клаудією Морі, теж актрисою, понад 50 років, у пари троє дітей, є онуки. У соціальних мережах зірка з’являється рідко, та й то лише ділиться творчістю чи архівними відео музичних виступів.

Адріано Челентано: фото тоді й зараз

Актор дуже постарів. Фото: Getty Images

Зірці фільму сьогодні 85 років. Фото: Getty Images

Спокуслива красуня з міста, що потрапила до сільської місцевості з волі випадку, Ліза Сільвестрі зачарувала всіх глядачів, як і актриса Орнелла Муті, яка зіграла цю роль. Нині знаменитості вже 68, і хоча її зовнішність зазнала змін, вона така ж чарівна.

Орнелла Муті тричі була одружена. Нині мама трьох дітей та щаслива бабуся зрідка публікує знімки з рідними у себе в Instagram. До слова, актриса та її дочка Найке Рівеллі дуже схожі зовні.

Італійська зірка має слов’янське коріння за лінією мами, володіє нерухомістю в росії. Раніше заявляла про намір отримати російське громадянство, але після повномасштабного вторгнення передумала. Що Муті, що Челентано не засуджували країну-агресора прямо та публічно, однак і на бік окупантів не ставали.

Орнелла Муті: фото тоді й зараз

Акторці виповнилося 68 років. Фото: Getty Images

Та сама "Ліза". Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися головні герої фільму "Місія нездійсненна". У 2023 році виходить нова частина бойовика з Томом Крузом.