Всі в елегантних образах: Том Круз, Ребекка Фергюсон та інші зірки з’явилися на прем’єрі нової "Місії нездійсненної" (фото)

Актриси картини особливо сяяли на червоній доріжці у Нью-Йорку

Престур, присвячений новій частині бойовика з Томом Крузом "Місія нездійсненна: Розплата. Частина I", де актор зіграв безстрашного агента IMF Ітана Ханта, добігає кінця.

У понеділок у повному складі на червоній килимовій доріжці зібралися всі головні герої пригодницької стрічки, включаючи самого 61-річного Круза, який представив картину в Південній Кореї та італійському Римі, Ребекку Фергюсон, відому по ролі колишнього агента МІ-6 Ільзи Фауст, Саймона Пегга, що втілив роль веселого технічного спеціаліста Бенджі Данна.

Захід відбувся 10 липня у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку. На ньому зійшлися й знаменитості, які нещодавно приєдналися до легендарного касту. Серед них можна виділити знайому шанувальникам франшизи Ванессу Кірбі, Пом Клементьєфф та Гейлі Етвел. До речі, Тому Крузу у 2020 році приписували роман з Етвел, яка свого часу зіграла в "Капітані Америці" від Marvel.

Ребекка Фергюсон у блискучій чорній бальній сукні без бретельок. Свій образ актриса завершила величезним намистом

Гейлі Етвел з мерехтливою срібною сукнею з колекції Alberta Ferretti Resort 2024

Пом Клементьєфф в елегантній червоній сукні без бретельок з короткою білою стрижкою піксі

Ванесса Кірбі в атласній сукні тілесного кольору

Саймон Пегг був елегантний у синьо-чорному костюмі з малюнком

Том Круз одягнув класичний чорний костюм, що складається зі штанів і блейзера в тон

Раніше "Телеграф" писав, що протягом усього престуру Марго Роббі, яка зіграла Барбі в новій комедії, віддавала шану знаменитій ляльці. Нещодавно актриса продемонструвала образ у стилі своєї героїні у Мексиці, а до цього – у Південній Кореї.