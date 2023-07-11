Всі в елегантних образах: Том Круз, Ребекка Фергюсон та інші зірки з’явилися на прем’єрі нової "Місії нездійсненної" (фото)
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Актриси картини особливо сяяли на червоній доріжці у Нью-Йорку
Престур, присвячений новій частині бойовика з Томом Крузом "Місія нездійсненна: Розплата. Частина I", де актор зіграв безстрашного агента IMF Ітана Ханта, добігає кінця.
У понеділок у повному складі на червоній килимовій доріжці зібралися всі головні герої пригодницької стрічки, включаючи самого 61-річного Круза, який представив картину в Південній Кореї та італійському Римі, Ребекку Фергюсон, відому по ролі колишнього агента МІ-6 Ільзи Фауст, Саймона Пегга, що втілив роль веселого технічного спеціаліста Бенджі Данна.
Захід відбувся 10 липня у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку. На ньому зійшлися й знаменитості, які нещодавно приєдналися до легендарного касту. Серед них можна виділити знайому шанувальникам франшизи Ванессу Кірбі, Пом Клементьєфф та Гейлі Етвел. До речі, Тому Крузу у 2020 році приписували роман з Етвел, яка свого часу зіграла в "Капітані Америці" від Marvel.
Раніше "Телеграф" писав, що протягом усього престуру Марго Роббі, яка зіграла Барбі в новій комедії, віддавала шану знаменитій ляльці. Нещодавно актриса продемонструвала образ у стилі своєї героїні у Мексиці, а до цього – у Південній Кореї.