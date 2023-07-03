Зірка "Барбі" Марго Роббі похвалилася плоским животом і стрункими ногами у стильному образі (фото)

Новий лук Марго Роббі повністю в стилістиці Барбі – рожевий та яскравий

Австралійська актриса, виконавиця головної ролі у фільмі "Барбі", який вийде у прокат вже у липні 2023 року, Марго Роббі продемонструвала новий стильний образ у стилі своєї героїні. Зірка похвалилася плоским животом і підкреслила стрункі ноги.

Як повідомляє "Телеграф", Марго Роббі сяяла на пресконференції, присвяченій прем’єрі картини "Барбі". Захід відбувся у понеділок, 3 липня 2023 року у Сеулі, Південна Корея.

Так, для події зірка обрала образ у рожевих тонах. Підтягнуті форми Марго Роббі підкреслив комплект зі спідниці міні та вкороченого жакета, а також топ, що оголює прес. Акцентом наряду став капелюшок-пігулка з бантом. Доповнила образ зірка "Барбі" взуттям у тон одягу й трендовою сумкою-серцем. Легкий макіяж та розкішні локони гармонійно обрамили красиві риси обличчя актриси.

Барбі – Марго Роббі. Фото: Getty Images

Стильний образ актриси. Фото: Getty Images

Трендова сумочка. Фото: Getty Images

Фірмова посмішка зірки. Фото: Getty Images

"Барбі" — американський фільм у жанрі романтичної комедії режисерки Грети Гервіг. Головні ролі виконає Марго Роббі (Барбі), а її Кеном став Райан Гослінг. Прем’єра фільму очікується 21 липня 2023 року.

33-річна актриса Марго Роббі відома десятками успішних ролей. Ось кілька робіт із її фільмографії: "Вавілон", "Одного разу в Голлівуді", "Вовк з Уолл-стріт", "Загін самогубців". Крім того, актриса дворазово номінувалася на премію "Оскар", а також отримувала номінації премій BAFTA, Гільдії кіноакторів США, "Золотий глобус" і Critics’ Choice Movie Award. Торік Марго Роббі названо найоплачуванішою актрисою Голлівуду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія порадувала фанів виходом у світ. Акторка майже не змінилася з часів виходу шоу.