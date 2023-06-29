Який вигляд сьогодні має Саманта Джонс із "Сексу у великому місті": свіжі фото 66-річної актриси

Зірка знову повернеться до своєї ролі у серіалі "І просто так"

Англоканадська актриса Кім Кетролл – одна з найвідоміших голлівудських зірок 90-х. Свого часу їй пощастило зіграти одну з яскравих героїнь культового серіалу "Секс у великому місті", сексуально розкуту Саманту Джонс. Через 25 років після виходу першої серії 66-річна Кетролл має такий самий приголомшливий та стильний вигляд.

У середу, 28 червня, актриса взяла участь у шоу Swiping America, присвячене коханню, побаченням, флірту. На заході в Нью-Йорку Кім була в блакитних штанах, блискучій золотистій кофтинці та бежевому жакеті.

Варто зазначити, що зірка не експериментує зі своєю зовнішністю. Вона так само носить акуратний чубчик і тримає себе у формі, демонструючи струнку фігуру.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Кім Кетролл з акторами шоу Swiping America. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Кім Кетролл грала Саманту Джонс в оригінальному шестисезонному серіалі "Секс у великому місті" з 1998 по 2004 рік, а тепер зніметься в ролі камео у перезапуску серіалу під назвою "І просто так".

Раніше актриса відмовлялася від участі у продовженні шоу через розбіжності з Сарою Джессікою Паркер, але зараз прийняла запрошення, поставивши низку умов творцям серіалу. Один з них свідчить, що їй не доведеться зніматися з колишніми колегами з фільму — Сарою Джессікою Паркер, Синтією Ніксон та Крістін Девіс.

Цей проєкт підніс на олімп успіху головних героїнь. Раніше "Телеграф" писав, який вигляд зараз мають усі виконавиці головних ролей "Сексу у великому місті"