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25 років "Сексу у великому місті": 58-річна Сара Джессіка Паркер захопила вражаюче молодим виглядом (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Американська актриса Сара Джессіка Паркер Новина оновлена 22 червня 2023, 15:03
Американська актриса Сара Джессіка Паркер. Фото Getty Images

Актриса підсвітила знаменитий 102-поверховий хмарочос у Нью-Йорку

Американська актриса Сара Джессіка Паркер днями захопила помолоділим виглядом, піднявшись у стильному вбранні на знаменитий ньюйоркський хмарочос.

58-річна зірка у середу, 21 червня, на честь 25-річчя серіалу "Секс у великому місті" та виходу другого сезону серіалу "І просто так" разом з автором популярного проєкту, режисером та сценаристом Майклом Патріком Кінгом, підсвітила 102-поверховий Емпайр-Стейт-Білдінг.

Паркер вибрала для заходу елегантний комбінезон із чорного крепу, з бантом спереду, прикрашеним кристалами. Вбрання, як пише видання wwd, — зі святкової колекції Saloni 2023 року, яку описали як "небесну подорож, що поєднує в собі оксамит кольору дорогоцінного каміння і вишивку, що сяє".

Сара Джессіка Паркер

Поверх комбінезона Паркер одягла біле болеро. Образ знаменитість доповнила чорно-білими туфлями у горошок.

Сара Джессіка Паркер

До речі, висвітлення Емпайр-Стейт-Білдинг актрисою — один із багатьох заходів, присвячених 25-річчю "Сексу у великому місті".

Сара Джессіка Паркер
Сара Джессіка Паркер
Сара Джессіка Паркер
Сара Джессіка Паркер та Майкл Патрік Кінг (ліворуч)

Нагадаємо, що Сара Джессіка Паркер грала Керрі Бредшоу в оригінальному шестисезонному серіалі "Секс у великому місті" з 1998 по 2004 рік, в обох фільмах, включаючи "Секс у великому місті" та "Секс у великому місті 2", а тепер і у перезапуску під назвою "І просто так".

Цей проєкт підніс на олімп успіху головних героїнь — актрис Сару Джессіку Паркер, Кім Кетролл, Крістін Девіс та Синтію Ніксон. Раніше "Телеграф" писав, який вигляд зараз мають усі виконавиці головних ролей "Сексу у великому місті"

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#Нью Йорк #Сара Джессіка Паркер #Секс у великому місті