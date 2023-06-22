25 років "Сексу у великому місті": 58-річна Сара Джессіка Паркер захопила вражаюче молодим виглядом (фото)

Актриса підсвітила знаменитий 102-поверховий хмарочос у Нью-Йорку

Американська актриса Сара Джессіка Паркер днями захопила помолоділим виглядом, піднявшись у стильному вбранні на знаменитий ньюйоркський хмарочос.

58-річна зірка у середу, 21 червня, на честь 25-річчя серіалу "Секс у великому місті" та виходу другого сезону серіалу "І просто так" разом з автором популярного проєкту, режисером та сценаристом Майклом Патріком Кінгом, підсвітила 102-поверховий Емпайр-Стейт-Білдінг.

Паркер вибрала для заходу елегантний комбінезон із чорного крепу, з бантом спереду, прикрашеним кристалами. Вбрання, як пише видання wwd, — зі святкової колекції Saloni 2023 року, яку описали як "небесну подорож, що поєднує в собі оксамит кольору дорогоцінного каміння і вишивку, що сяє".

Поверх комбінезона Паркер одягла біле болеро. Образ знаменитість доповнила чорно-білими туфлями у горошок.

До речі, висвітлення Емпайр-Стейт-Білдинг актрисою — один із багатьох заходів, присвячених 25-річчю "Сексу у великому місті".

Сара Джессіка Паркер та Майкл Патрік Кінг (ліворуч)

Нагадаємо, що Сара Джессіка Паркер грала Керрі Бредшоу в оригінальному шестисезонному серіалі "Секс у великому місті" з 1998 по 2004 рік, в обох фільмах, включаючи "Секс у великому місті" та "Секс у великому місті 2", а тепер і у перезапуску під назвою "І просто так".

Цей проєкт підніс на олімп успіху головних героїнь — актрис Сару Джессіку Паркер, Кім Кетролл, Крістін Девіс та Синтію Ніксон. Раніше "Телеграф" писав, який вигляд зараз мають усі виконавиці головних ролей "Сексу у великому місті"