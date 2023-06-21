Дженніфер Лоуренс захопила розкішним вбранням на прем’єрі свого нового фільму (фото)

Акторка мала бездоганний вигляд

У вівторок, 20 червня, у Нью-Йорку відбулася прем’єра фільму "Без образ", головну роль у якому відіграла 32-річна американська оскароносна актриса Дженніфер Лоуренс. І, звичайно ж, знаменитість, яка до речі вперше стала мамою в лютому 2022 року, не пропустила цю подію.

Вона прибула на прем’єру картини на Лінкольн-сквер у розкішній довгій білій сукні, яка спокусливо оголювала плече з одного боку. Свій образ актриса доповнила золотими босоніжками на високих підборах, масивними золотими прикрасами: сережками, каблучками та браслетом на одній руці.

Своє довге світле волосся Лоуренс поклала на один бік, дозволивши їм вільно падати на оголене плече. Також оскароносна актриса підкреслила свій лук за допомогою досить ніжного макіяжу, з акцентом на очі.

Дженніфер Лоуренс приміряла розкішну білу сукню у підлогу Фото: Getty Images

Виконавці головних ролей у фільмі — Дженніфер Лоуренс та Ендрю Барт Фельдман Фото: Getty Images

Дженніфер Лоуренс Фото: Getty Images

Дженніфер Лоуренс дуже вдало наголосила на своїх очах Фото: Getty Images

Прикраси Дженніфер Лоуренс Фото: Getty Images

У фільмі "Без образ" 32-річна Лоуренс грає головну героїню Медді Баркер, яка опиняється у тяжкому фінансовому становищі і перебуває на межі втрати будинку своєї покійної матері. У пошуках рішення вона знаходить незвичну роботу. Її наймають багаті батьки для свого замкнутого 19-річного сина Персі. Дівчині треба спокусити та розкріпачити юнака, перш ніж він поїде до коледжу.

Раніше "Телеграф" писав, що на щорічному Каннському кінофестивалі 2023 року з новим фільмом виступав британський актор Джуд Лоу. 50-річна зірка "Шерлока Холмса" відростив вуса і помітно постарів.