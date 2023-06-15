Постаріла Шерон Стоун відвідала благодійний вечір: який має вигляд 65-річна актриса (фото)

Актриса продемонструвала стильний образ

Зірка фільму "Основний інстинкт", популярна американська актриса Шерон Стоун відвідала благодійний вечір у Нью-Йорку. 65-річна знаменитість дуже змінилася, але має розкішний вигляд, хоч це вже й не та фатальна красуня Кетрін Трамелл.

Як повідомляє "Телеграф", Шерон Стоун була помічена на благодійному заході Bailey House’s 2023 Art House, що відбувся у середу, 14 червня. Зірка опинилася у центрі уваги папараці.

Так, актриса вибрала для події яскравий образ. На Шерон Стоун пальто та штани з блискучої тканини, туфлі в тон, кремова блуза з атласу. Шию прикрашають дві нитки намиста, ще знаменитість одягла сережки, перстень і годинник. Укладка актриси відкриває її обличчя, а макіяж підкреслює очі.

Шерон Стоун на благодійному вечорі. Фото: Getty Images

Стильний образ Шерон Стоун. Фото: Getty Images

Голлівудська зірка хоч і змінилася за останні роки, та не втрачає шарму й чарівності. Ба більше, актриса іноді ділиться у соціальних мережах знімками у купальнику.

Нагадаємо, у фільмі "Основний інстинкт" 1992 року Шерон Стоун виконала роль загадкової підозрюваної Кетрін. Сцена, де героїню допитують у ділянці, стала культовою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 54-річна актриса, популярна завдяки фільму "Кінг-Конг", уперше вийшла заміж. Обранцем Наомі Воттс став колега за акторським цехом. Вже з’явилися перші фото з весілля зіркової пари.