Постаревшая Шэрон Стоун посетила благотворительный вечер: как выглядит 65-летняя актриса (фото)

Актриса продемонстрировала стильный образ

Звезда фильма "Основной инстинкт", популярная американская актриса Шэрон Стоун посетила благотворительный вечер в Нью-Йорке. 65-летняя знаменитость очень изменилась, но выглядит роскошно, хоть это уже и не та роковая красотка Кэтрин Трамелл.

Как сообщает "Телеграф", Шэрон Стоун была замечена на благотворительном мероприятии Bailey House's 2023 Art House, которое состоялось в среду, 14 июня. Звезда оказалась в центре внимания папарацци.

Так, актриса выбрала для события яркий образ. На Шэрон Стоун пальто и брюки из блестящей ткани, туфли в тон, кремовая блуза из атласа. Шею украшают две нити бус, еще знаменитость надела серьги, перстень и часы. Укладка актриса открывает ее лицо, а макияж подчеркивает глаза.

Шэрон Стоун на благотворительном вечере. Фото: Getty Images

Стильный образ Шэрон Стоун. Фото: Getty Images

Голливудская звезда хоть и изменилась за последние годы, не теряет шарма и обаяния. Более того, актриса иногда делится в социальных сетях снимками в купальнике.

Напомним, в фильме "Основной инстинкт" 1992 года Шэрон Стоун исполнила роль загадочной подозреваемой Кэтрин. Сцена, где героиню допрашивают в участке, стала культовой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 54-летняя актриса, популярная благодаря фильму "Кинг-Конг", впервые вышла замуж. Избранником Наоми Уоттс стал коллега по актёрскому цеху. Уже появились первые фото со свадьбы звездной пары.