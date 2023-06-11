Звезда "Кинг-Конга" впервые вышла замуж в 54 года: появились фото со свадьбы

На кинозвезде роскошный наряд от известного бренда

Британская актриса, звезда фильма "Кинг-Конг" Наоми Уоттс впервые вышла замуж в 54 года. Избранником знаменитости стал ее коллега, 54-летний актер Билли Крудап (многим известен по сериалу "Утреннее шоу").

Новостью о радостном событии Уоттс поделилась на своей странице в Instagram. Пара вместе с 2017 года.

Так, в субботу, 10 июня 2023 года, Уоттс опубликовала снимок с Билли на фоне здания суда Манхэттена, который коротко подписала "Поженились". Как передает Daily Mail, на невесте – белое кружевное платье от Oscar de la Renta за 7400 долларов.

Наоми Уоттс в свадебном платье

Наоми Уоттс и Билли Крудап

Добавим, что на счету Уоттс десятки ролей в фильмах и сериалах, кроме того, она занимается продюсерской деятельностью. Актриса — звезда фильмов "Звонок" (2002) и "Кинг-Конг" (2005 год), в последнем исполнила роль девушки главного героя.

Добавим, что это хоть и первый официальный брак актрисы, 11 лет она состояла в отношениях с актером Львом Шрайбером. У пары двое сыновей: 15-летний Александр и 14-летний Сэмюэл. У новоиспеченного мужа Уоттс, к слову, тоже есть сын от прошлых отношений, уже совершеннолетний.

Наоми Уоттс и Билли Крудап. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Иордании прошла роскошная свадьба наследного принца. Церемония собрала многих представителей королевских семей.