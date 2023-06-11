Зірка "Кінг-Конга" вперше вийшла заміж у 54 роки: з’явилися фото з весілля

На кінозірці розкішне вбрання від відомого бренду

Британська актриса, зірка фільму "Кінг-Конг" Наомі Воттс вперше вийшла заміж у 54 роки. Обранцем знаменитості став її колега, 54-річний актор Біллі Крудап (багатьом відомий за серіалом "Ранкове шоу").

Новиною про радісну подію Уоттс поділилася на своїй сторінці в Instagram. Пара разом з 2017 року.

Так, у суботу, 10 червня 2023 року, Уоттс опублікувала знімок з Біллі на тлі будівлі суду Манхеттена, який коротко підписала "Одружилися". Як передає Daily Mail, на нареченій – біла мереживна сукня від Oscar de la Renta за 7400 доларів.

Наомі Воттс у весільній сукні

Наомі Воттс і Біллі Крудап

Додамо, що на рахунку Воттс десятки ролей у фільмах та серіалах, крім того, вона займається продюсерською діяльністю. Актриса — зірка фільмів "Дзвінок" (2002) та "Кінг-Конг" (2005 рік), в останньому виконала роль дівчини головного героя.

Додамо, що це хоч і перший офіційний шлюб актриси, 11 років вона перебувала у стосунках із актором Левом Шрайбером. У пари двоє синів: 15-річний Олександр та 14-річний Семюел. У новоспеченого чоловіка Воттс, до слова, теж є син від минулих стосунків, уже повнолітній.

Наомі Воттс і Біллі Крудап. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Йорданії пройшло розкішне весілля наслідного принца. Церемонія зібрала багатьох представників королівських сімей.