Красиво, дорого, гламурно: в Йорданії пройшло розкішне королівське весілля наслідного принца Хусейна (фото)
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Церемонія зібрала багатьох представників королівських сімей
Мінус один неодружений представник королівської родини — 1 червня одружився спадкоємець королівського престолу Йорданії, старший син королеви Ранії та короля Абдалли II 28-річний Хусейн. Наречена – дочка саудівського бізнесмена, 29-річна архітектор Раджва Аль Саїф.
Сам принц на весіллі з’явився у формі з орденами, а наречена вибрала гарну сукню від ліванського дизайнера Елі Сааба з асиметричним вирізом і широким білим шлейфом, розшитим квітами, яке було пошито спеціально для неї. А на голові красувалася діадема та довга фата.
Варто зазначити, що весілля — за коханням, проте цей союз також має важливе політичне значення для країни, адже таким чином скріплюються "тенета" Йорданії та Саудівської Аравії.
Розкішна церемонія та святкування відбулися у Палаці Захран у столиці Йорданії Аммані. На королівське весілля зібралося багато монарших родин та інших високопосадовців з усього світу. Зазначимо, що не пропустили захід і принц Вільям та Кейт Міддлтон, яка до речі обрала вбрання ліванського дизайнера Elie Saab, як і наречена.
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