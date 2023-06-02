Красиво, дорого, гламурно: в Йорданії пройшло розкішне королівське весілля наслідного принца Хусейна (фото)

Церемонія зібрала багатьох представників королівських сімей

Мінус один неодружений представник королівської родини — 1 червня одружився спадкоємець королівського престолу Йорданії, старший син королеви Ранії та короля Абдалли II 28-річний Хусейн. Наречена – дочка саудівського бізнесмена, 29-річна архітектор Раджва Аль Саїф.

Сам принц на весіллі з’явився у формі з орденами, а наречена вибрала гарну сукню від ліванського дизайнера Елі Сааба з асиметричним вирізом і широким білим шлейфом, розшитим квітами, яке було пошито спеціально для неї. А на голові красувалася діадема та довга фата.

Варто зазначити, що весілля — за коханням, проте цей союз також має важливе політичне значення для країни, адже таким чином скріплюються "тенета" Йорданії та Саудівської Аравії.

Розкішна церемонія та святкування відбулися у Палаці Захран у столиці Йорданії Аммані. На королівське весілля зібралося багато монарших родин та інших високопосадовців з усього світу. Зазначимо, що не пропустили захід і принц Вільям та Кейт Міддлтон, яка до речі обрала вбрання ліванського дизайнера Elie Saab, як і наречена.

Традиційна весільна хода Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

На весіллі був величезний багатоярусний торт у біло-синіх тонах Фото: Getty Images

Принц Йорданії та його дружина Фото: Getty Images

На весіллі було близько 1700 гостей. Фото: Getty Images

Королева Ранія та король Абдалла II Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон та принц Вільям

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