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Красиво, дорого, гламурно: в Йорданії пройшло розкішне королівське весілля наслідного принца Хусейна (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Принц Хусейн — спадкоємець престолу Йорданії Новина оновлена 02 червня 2023, 12:30
Принц Хусейн — спадкоємець престолу Йорданії. Фото Getty Images

Церемонія зібрала багатьох представників королівських сімей

Мінус один неодружений представник королівської родини — 1 червня одружився спадкоємець королівського престолу Йорданії, старший син королеви Ранії та короля Абдалли II 28-річний Хусейн. Наречена – дочка саудівського бізнесмена, 29-річна архітектор Раджва Аль Саїф.

Сам принц на весіллі з’явився у формі з орденами, а наречена вибрала гарну сукню від ліванського дизайнера Елі Сааба з асиметричним вирізом і широким білим шлейфом, розшитим квітами, яке було пошито спеціально для неї. А на голові красувалася діадема та довга фата.

Варто зазначити, що весілля — за коханням, проте цей союз також має важливе політичне значення для країни, адже таким чином скріплюються "тенета" Йорданії та Саудівської Аравії.

Розкішна церемонія та святкування відбулися у Палаці Захран у столиці Йорданії Аммані. На королівське весілля зібралося багато монарших родин та інших високопосадовців з усього світу. Зазначимо, що не пропустили захід і принц Вільям та Кейт Міддлтон, яка до речі обрала вбрання ліванського дизайнера Elie Saab, як і наречена.

Весілля принца Йорданії Хусейна
Традиційна весільна хода Фото: Getty Images
Принц Йорданії та його дружина
Фото: Getty Images
Принц Йорданії та його дружина
На весіллі був величезний багатоярусний торт у біло-синіх тонах Фото: Getty Images
Весілля принци Йорданії
Принц Йорданії та його дружина Фото: Getty Images
Гості на весіллі принца Йорданії
На весіллі було близько 1700 гостей. Фото: Getty Images
Королева Ранія та король Абдалла II
Королева Ранія та король Абдалла II Фото: Getty Images
Кейт Міддлтон та принц Вільям
Кейт Міддлтон та принц Вільям

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#Весілля #Королева Ранія