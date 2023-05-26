В сліпучому золотому: 29-річна наречена Кріштіану Роналду вигуляла ефектну сукню в Каннах (фото)

Джорджина Родрігес похвалилася вбранням відомого туніського дизайнера

Іспанська модель і блогерка Джорджина Родрігес, за прикладом знаменитостей на Каннському кінофестивалі 2023, так само пройшлася червоною доріжкою. 25 травня кохана Кріштіану Роналду відвідала показ французької комедії L’Ete Dernier ("Минулого літа").

29-річна дівчина позувала перед фотографами у розкішній золотій сукні відомого туніського дизайнера Ali Karoui, який одягає багатьох відомих актрис. На відміну від інших, Джорджину дизайнер називає своєю подругою та музою.

Свій сліпучий образ дівчина доповнила діамантовими сережками, браслетом та каблучкою. Волосся Родрігес зібрала у невеликий хвіст.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Як передає gulfnews, наречену Кріштіану він зустрів у 2019 році. "Я не намагаюся її змінити, вона закохалася в мою роботу і з того часу ми нерозлучні", — сказав одного разу в інтерв’ю Алі.

Джорджина Родрігес та дизайнер Ali Karoui

Нагадаємо, Джорджина та Роналду познайомилися у 2016 році. Тоді дівчина працювала у магазині Gucci у Мадриді. Пара виховує п’ятьох дітей, двоє з яких спільні. На початку 2017 року у Кріштіану народилася двійня від сурогатної матері. У листопаді 2017-го Родрігес народила дочку Алану Мартіну. 18 квітня 2022 року Роналду повідомив про смерть одного зі своїх новонароджених близнюків від Джорджини. Дівчинка залишилася живою, а хлопчик помер.

Кріштіану та Джорджина

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кріштіану Роналду влип у секс-скандал. Блогерка з Венесуели Джорджілая заявила, що у 2022 році у неї був інтим із легендарним футболістом.