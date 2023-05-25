Супермодель Хайді Клум на Каннському фестивалі випадково засвітила соски (фото, відео)

49-річна знаменитість осоромилася в жовтому вбранні від Zuhair Murad

Залишилися останні пару днів до закриття кінофестивалю у французьких Каннах, а знаменитості все продовжують сяяти на червоній доріжці в розкішних вбраннях, представляючи або просто відвідуючи прем’єри фільмів іменитих і не дуже популярних режисерів. Звісно, без конфузів не відбувається жоден захід фестивалю.

Так, випадково осоромилася відома німецька супермодель Хайді Клум. У середу, 24 травня, 49-річна знаменитість відвідала показ французького фільму La Passion de Dodin Bouffant. Клум вбралась у відверту жовту сукню з розрізом на грудях дизайнера Zuhair Murad, пише dailymail. Вбрання також було з розрізом до стегна і накидкою, що струмила, яку Хайді демонструвала, коли йшла червоною килимовою доріжкою.

Модель час від часу розмахувала великими рукавами направо і наліво, проте в один із моментів щось пішло не так. Оскільки виріз на сукні був немаленький, один із сосків Хайді трохи виступив за краї. Це зняли всі фотографи, які безперервно "клацали" відому персону.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що днями блищала на червоній доріжці кінофестивалю й 56-річна актриса Сальма Гаєк. Знаменитість прийшла на прем’єру нового фільму Мартіна Скорсезе зі своїм 60-річним чоловіком-французом.

Також "Телеграф" писав про британську співачку Дуа Ліпу. 27-річна зірка пройшлася червоною доріжкою Канського кінофестивалю в компанії 41-річного французького кінорежисера Ромена Гавраса, чим підтвердила з ним стосунки.