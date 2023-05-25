Супермодель Хайди Клум на Каннском фестивале случайно засветила соски (фото, видео)
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49-летняя знаменитость оконфузилась в желтом наряде от Zuhair Murad
Остались последние пару дней до закрытия кинофестиваля во французских Каннах, а знаменитости все продолжают сверкать на красной дорожке в роскошных нарядах, представляя или просто посещая в качестве гостя премьеры фильмов именитых и не очень популярных режиссеров. Конечно, без конфузов не проходит ни одно мероприятие фестиваля.
Так, случайно оконфузилась известная немецкая супермодель Хайди Клум. В среду, 24 мая, 49-летняя знаменитость посетила показ французского фильма La Passion de Dodin Bouffant. Клум принарядилась в откровенное желтое платье с разрезом на груди дизайнера Zuhair Murad, пишет dailymail. Наряд также был с разрезом до бедра и струящейся накидкой, которую Хайди демонстрировала, когда шла по красной ковровой дорожке.
Модель то и дело распахивала большими рукавами направо и налево, однако в один из моментов что-то пошло не так. Так как вырез на платье был немаленький, один из сосков Хайди немного выступил за края. Это засняли все фотографы, которые непрерывно "щелкали" известную персону.
Напомним, что на днях блистала на красной дорожке кинофестиваля и 56-летняя актриса Сальма Хайек. Знаменитость пришла на премьеру нового фильма Мартина Скорсезе со своим 60-летним мужем-французом.
Также "Телеграф" писал о британской певице Дуа Липе. 27-летняя звезда прошлась красной дорожкой Каннского кинофестиваля в компании 41-летнего французского кинорежиссера Ромена Гавраса, чем подтвердила с ним отношения.