Супермодель Хайди Клум на Каннском фестивале случайно засветила соски (фото, видео)

49-летняя знаменитость оконфузилась в желтом наряде от Zuhair Murad

Остались последние пару дней до закрытия кинофестиваля во французских Каннах, а знаменитости все продолжают сверкать на красной дорожке в роскошных нарядах, представляя или просто посещая в качестве гостя премьеры фильмов именитых и не очень популярных режиссеров. Конечно, без конфузов не проходит ни одно мероприятие фестиваля.

Так, случайно оконфузилась известная немецкая супермодель Хайди Клум. В среду, 24 мая, 49-летняя знаменитость посетила показ французского фильма La Passion de Dodin Bouffant. Клум принарядилась в откровенное желтое платье с разрезом на груди дизайнера Zuhair Murad, пишет dailymail. Наряд также был с разрезом до бедра и струящейся накидкой, которую Хайди демонстрировала, когда шла по красной ковровой дорожке.

Модель то и дело распахивала большими рукавами направо и налево, однако в один из моментов что-то пошло не так. Так как вырез на платье был немаленький, один из сосков Хайди немного выступил за края. Это засняли все фотографы, которые непрерывно "щелкали" известную персону.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, что на днях блистала на красной дорожке кинофестиваля и 56-летняя актриса Сальма Хайек. Знаменитость пришла на премьеру нового фильма Мартина Скорсезе со своим 60-летним мужем-французом.

Также "Телеграф" писал о британской певице Дуа Липе. 27-летняя звезда прошлась красной дорожкой Каннского кинофестиваля в компании 41-летнего французского кинорежиссера Ромена Гавраса, чем подтвердила с ним отношения.