Что стало с секс-символом Голливуда Джудом Лоу: свежие фото усатого 50-летнего актера с Канн

Британский актер появился на премьере нового фильма со своим участием

После открытия ежегодного Каннского кинофестиваля 2023 многие знаменитости уже прогулялись по красной дорожке, дабы представить киноработы со своим участием. Не обошел стороной мероприятие и британский актер Джуд Лоу.

В понедельник, 22 мая, 50-летняя знаменитость появился на фотоколле новой исторической драмы Firebrand ("Подстрекательница") бразильского режиссера Карима Айнуза. В главных ролях сыграли Джуд Лоу, Алисия Викандер, Сэм Райли.

Трудно не заметить, как постарел один из секс-символов Голливуда. Джуд Лоу немного поседел, отрастил усы, однако не потерял своего британского шарма и обаяния. Актер был одет в темно-синюю водолазку и белые брюки.

Шведская актриса Алисия Викандер, сыгравшая в 2018 году молодую Лару Крофт, стояла перед объективами папарацци в компании своего коллеги.

Что известно о фильме "Подстрекательница"

В центре сюжета —- Екатерина Парр, шестая и последняя жена Генриха VII. Несмотря на привычную жестокость Генриха к своим супругам, Екатерине удалось пережить монарха.

Напомним, что Джуд Лоу стал невероятно узнаваемым после таких фильмов как "Талантливый мистер Рипли", "Холодная гора" и "Шерлок Холмс". Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни Джуда Лоу и его работу в киноиндустрии.

Также мы писали, что на днях блистала на красной дорожке кинофестиваля и 56-летняя актриса Сальма Хайек. Знаменитость пришла на премьеру нового фильма Мартина Скорсезе со своим 60-летним мужем-французом.