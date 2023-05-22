Що стало із секс-символом Голлівуду Джудом Лоу: свіжі фото вусатого 50-річного актора з Канн

Британський актор з’явився на прем’єрі нового фільму зі своєю участю

Після відкриття щорічного Каннського кінофестивалю 2023 багато знаменитостей вже прогулялися червоною доріжкою, щоб представити кінороботи зі своєю участю. Не оминув захід і британський актор Джуд Лоу.

У понеділок, 22 травня, 50-річна знаменитість з’явився на фотоколлі нової історичної драми Firebrand ("Підбурювачка") бразильського режисера Каріма Айнуза. У головних ролях зіграли Джуд Лоу, Алісія Вікандер, Сем Райлі.

Важко не помітити, як постарів один із секс-символів Голлівуду. Джуд Лоу трохи посивів, відростив вуса, проте не втратив свого британського шарму та чарівності. Актор був одягнений у темно-синю водолазку та білі штани.

Шведська актриса Алісія Вікандер, яка зіграла у 2018 році молоду Лару Крофт, стояла перед об’єктивами папараці в компанії свого колеги.

Що відомо про фільм "Підбурювачка"

У центрі сюжету — Катерина Парр, шоста і остання дружина Генріха VII. Незважаючи на звичну жорстокість Генріха до своїх жінок, Катерині вдалося пережити монарха.

Нагадаємо, що Джуд Лоу став неймовірно впізнаваним після таких фільмів як "Таланливий містер Ріплі", "Холодна гора" та "Шерлок Холмс". Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя Джуда Лоу та його роботу в кіноіндустрії.

Також ми писали, що днями сяяла на червоній доріжці кінофестивалю й 56-річна актриса Сальма Гаєк. Знаменитість прийшла на прем’єру нового фільму Мартіна Скорсезе зі своїм 60-річним чоловіком-французом.