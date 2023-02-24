"Молодий папа" не такий вже й молодий: Джуд Лоу з секс-символа перетворився у дідуся (фото)
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Голлівудський красунчик за останні 2 роки дуже змінився і його вже практично не впізнати
Популярний голлівудський актор Джуд Лоу, який став неймовірно впізнаваним після таких фільмів як "Талановитий містер Ріплі", "Холодна гора" і "Шерлок Холмс", усім відомий "Молодий папа", за останні кілька років помітно змінився. Актор, якого раніше вважали секс-символом, тепер більше схожий на безхатька. Фото, які нещодавно зробили папараці, яскравий тому доказ.
На останній світлині 50-річна зірка Голлівуду прогулюється разом зі своєю дружиною — 35-річною акторкою Філіппою Коен — та їхнім малюком, який з’явився на світ лише нещодавно. Це сьома дитина Лоу, стать якої громадськості поки невідома.
Сьогодні "Телеграф" розкаже і покаже, як протягом своєї багаторічної акторської кар’єри змінювався улюбленець мільйонів жінок. А ще ми розкажемо, які фільми та серіали з ним ви могли пропустити за ці роки.
Неймовірна кар’єра неймовірного Джуда Лоу
Першу роль юний Джуд отримав у 6 років — він вийшов на сцену у дитячому театрі. А от на телеекрані його вперше побачили, коли йому було 14 — тоді він з’явився в одному зі скетчів передачі для підлітків "Кишенькові гроші". Ще через 3 роки він вже грав конюха у фільмі "Глостерський кравець". Того ж року кинув школу і розпочав зйомки в телесеріалі "Сім'ї", де виконав роль неблагополучного підлітка Нейтана Томпсона.
По-справжньому його кар’єра стартувала у 20 років: у 1992-му Лоу взяв участь у короткометражному фільмі "Журавель". Через 2 роки майбутній секс-символ вперше отримав головну роль у кіно, знявшись у кримінальному трилері "Шопінг" (стрічка провалилася в прокаті, однак на зйомках Джуд Лоу познайомився зі своєю майбутньою дружиною Седі Фрост, з якою має троє спільних дітей). Після багатьох спроб як у Великій Британії, так і в Голлівуді — через багато років йому таки вдалося досягнути справжнього успіху та визнання. Переламним моментом для Лоу став 1999 рік, коли він зіграв у стрічці "Талановитий містер Ріплі" — фільм мав шалений успіх, а за свою роль він був номінований на "Оскар" і "Золотий глобус". Зрештою йому таки присудили премію Британської Академії кіно і телебачення як найкращому актору другого плану.
Ще одним визначним моментом у кар’єрі актора став фільм Стівена Спілберга "Штучний розум" (2001). Тут він зіграв Жиголо Джо — робота-коханця, запрограмованого доставляти жінкам задоволення. Гра Джуда Лоу знову отримала номінацію на "Золотий глобус" та інші престижні премії. Вдалим для нього виявився і 2003 рік — тоді вийшла картина "Холодна гора", яку теж висували на всілякі премії та нагороди, а сам Лоу знову опинився серед номінантів на отримання "Оскара" і "Золотого глобуса".
Приблизно у цей період висхідна зірка кіно почав втрачати сім’ю: мало того, що дружина щойно народила і дуже мало бачила свого коханого через його шалені графіки, то ще й всерйоз ревнувала його до Ніколь Кідман — таблоїди тоді постійно писали, що між партнерами по знімальному майданчику зав’язався роман. Ті, своєю чергою, це спростовували, а Кідман пізніше навіть подала до суду на декілька ЗМІ за наклеп і виграла позов. Однак шлюб Джуді Лоу це не врятувало — в 2003-му пара розлучилася.
Попри всі проблеми на особистому фронті, 2004-й приніс 32-річному голлівудському красеню приємний сюрприз: того року він був особливо затребуваним і знявся аж у шести картинах. Його можна побачити в "Авіаторі", фільмах "Лемоні Снікет: 33 нещастя", "Змова", "Небесний Капітан та світ майбутнього", "Красунчик Алфі, або Чого хочуть чоловіки" та "Близькість".
Наступна зупинка — 2009-й. Наприкінці року у світовий кінопрокат вийшов фільм режисера Гая Річі "Шерлок Холмс", де Лоу зіграв знаменитого Доктора Ватсона. Друга частина вийшла в 2011-му і запланована ще й третя. Далі у нього були такі знамениті роботи:
- 2011 — "Хранитель часу" та "Зараження"
- 2012 — "Вартові легенд" та "Анна Кареніна"
- 2013 — "Дом Гемінґвей"
- 2014 — "Готель "Гранд Будапешт"" і "Чорне море"
- 2015 — "Шпигунка"
- 2016 — "Молодий Папа" (головна роль — Папа Пій XIII, серіал дуже сподобався і глядачам, і критикам, тож, якщо ви його ще не бачили — дуже рекомендуємо)
- 2017 — "Король Артур: Легенда меча"
- 2018 — "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда"
- 2019 — "Капітан Марвел" (Йог Рогг, лідер "Зоряної сили")
- 2019-2020 — "Новий Папа", психологічна драма "Гніздо", "Третій день"
- 2022 — "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" (зіграв молодого Дамблдора)
Цьогоріч світ має побачити ще один фільм за його участі — "Пітер Пен і Венді". Тут Джуд Лоу грає головного антагоніста Капітана Гака.
Інші цікаві факти
- Окрім двох малюків від Філіппи Коен і трьох — від першої дружини, у британського секс-символа є ще двоє дітей від двох різних жінок: у 2009 році від нього народила відома новозеландська модель Саманта Берк (дочка Софія), а пізніше актор став батьком ще однієї дівчинки — Ади, яка з’явилася на світ від співачки Кетрін Гардінг. Стосунки з Гардінг, до речі, були нетривалими.
- Батьки Джуда Лоу назвали його так на честь головного героя новели Томаса Гарді "Джуд Непомітний" (Jude The Obscure).
- Свого часу він сказав, що не збирається присвячувати все своє життя кіно. Тож, досить імовірно, незабаром зірка може зникнути з екранів.
Раніше ми розповідали, що на відміну від Джуда Лоу, Вілл Сміт не старіє: як виглядає зараз зірка "Люди в чорному". Від дати появи фільму, нагадаємо, минуло вже 26 років.