"Молодий папа" не такий вже й молодий: Джуд Лоу з секс-символа перетворився у дідуся (фото)

Голлівудський красунчик за останні 2 роки дуже змінився і його вже практично не впізнати

Популярний голлівудський актор Джуд Лоу, який став неймовірно впізнаваним після таких фільмів як "Талановитий містер Ріплі", "Холодна гора" і "Шерлок Холмс", усім відомий "Молодий папа", за останні кілька років помітно змінився. Актор, якого раніше вважали секс-символом, тепер більше схожий на безхатька. Фото, які нещодавно зробили папараці, яскравий тому доказ.

На останній світлині 50-річна зірка Голлівуду прогулюється разом зі своєю дружиною — 35-річною акторкою Філіппою Коен — та їхнім малюком, який з’явився на світ лише нещодавно. Це сьома дитина Лоу, стать якої громадськості поки невідома.

Свіже фото актора та його дружини з немовлям, зроблене на днях

Сьогодні "Телеграф" розкаже і покаже, як протягом своєї багаторічної акторської кар’єри змінювався улюбленець мільйонів жінок. А ще ми розкажемо, які фільми та серіали з ним ви могли пропустити за ці роки.

Неймовірна кар’єра неймовірного Джуда Лоу

Колишній секс-символ вже не той... Джуд Лоу помітно постарів

Першу роль юний Джуд отримав у 6 років — він вийшов на сцену у дитячому театрі. А от на телеекрані його вперше побачили, коли йому було 14 — тоді він з’явився в одному зі скетчів передачі для підлітків "Кишенькові гроші". Ще через 3 роки він вже грав конюха у фільмі "Глостерський кравець". Того ж року кинув школу і розпочав зйомки в телесеріалі "Сім'ї", де виконав роль неблагополучного підлітка Нейтана Томпсона.

Актор на початку кар'єри

По-справжньому його кар’єра стартувала у 20 років: у 1992-му Лоу взяв участь у короткометражному фільмі "Журавель". Через 2 роки майбутній секс-символ вперше отримав головну роль у кіно, знявшись у кримінальному трилері "Шопінг" (стрічка провалилася в прокаті, однак на зйомках Джуд Лоу познайомився зі своєю майбутньою дружиною Седі Фрост, з якою має троє спільних дітей). Після багатьох спроб як у Великій Британії, так і в Голлівуді — через багато років йому таки вдалося досягнути справжнього успіху та визнання. Переламним моментом для Лоу став 1999 рік, коли він зіграв у стрічці "Талановитий містер Ріплі" — фільм мав шалений успіх, а за свою роль він був номінований на "Оскар" і "Золотий глобус". Зрештою йому таки присудили премію Британської Академії кіно і телебачення як найкращому актору другого плану.

Джуд Лоу у знаменитому фільмі "Талановитий містер Ріплі"

Ще одним визначним моментом у кар’єрі актора став фільм Стівена Спілберга "Штучний розум" (2001). Тут він зіграв Жиголо Джо — робота-коханця, запрограмованого доставляти жінкам задоволення. Гра Джуда Лоу знову отримала номінацію на "Золотий глобус" та інші престижні премії. Вдалим для нього виявився і 2003 рік — тоді вийшла картина "Холодна гора", яку теж висували на всілякі премії та нагороди, а сам Лоу знову опинився серед номінантів на отримання "Оскара" і "Золотого глобуса".

Приблизно у цей період висхідна зірка кіно почав втрачати сім’ю: мало того, що дружина щойно народила і дуже мало бачила свого коханого через його шалені графіки, то ще й всерйоз ревнувала його до Ніколь Кідман — таблоїди тоді постійно писали, що між партнерами по знімальному майданчику зав’язався роман. Ті, своєю чергою, це спростовували, а Кідман пізніше навіть подала до суду на декілька ЗМІ за наклеп і виграла позов. Однак шлюб Джуді Лоу це не врятувало — в 2003-му пара розлучилася.

Попри всі проблеми на особистому фронті, 2004-й приніс 32-річному голлівудському красеню приємний сюрприз: того року він був особливо затребуваним і знявся аж у шести картинах. Його можна побачити в "Авіаторі", фільмах "Лемоні Снікет: 33 нещастя", "Змова", "Небесний Капітан та світ майбутнього", "Красунчик Алфі, або Чого хочуть чоловіки" та "Близькість".

Наступна зупинка — 2009-й. Наприкінці року у світовий кінопрокат вийшов фільм режисера Гая Річі "Шерлок Холмс", де Лоу зіграв знаменитого Доктора Ватсона. Друга частина вийшла в 2011-му і запланована ще й третя. Далі у нього були такі знамениті роботи:

2011 — "Хранитель часу" та "Зараження"

та 2012 — "Вартові легенд" та "Анна Кареніна"

та 2013 — "Дом Гемінґвей"

2014 — "Готель "Гранд Будапешт"" і "Чорне море"

і 2015 — "Шпигунка"

2016 — "Молодий Папа" (головна роль — Папа Пій XIII, серіал дуже сподобався і глядачам, і критикам, тож, якщо ви його ще не бачили — дуже рекомендуємо)

(головна роль — Папа Пій XIII, серіал дуже сподобався і глядачам, і критикам, тож, якщо ви його ще не бачили — дуже рекомендуємо) 2017 — "Король Артур: Легенда меча"

2018 — "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда"

2019 — "Капітан Марвел" (Йог Рогг, лідер "Зоряної сили")

(Йог Рогг, лідер "Зоряної сили") 2019-2020 — "Новий Папа", психологічна драма "Гніздо" , "Третій день"

2022 — "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" (зіграв молодого Дамблдора)

Цьогоріч світ має побачити ще один фільм за його участі — "Пітер Пен і Венді". Тут Джуд Лоу грає головного антагоніста Капітана Гака.

Лоу у фільмі "Зараження" 2011 року, який з появою ковіду почали називати пророчим

Фільм "Фантастичні звірі"

А тут Джуд Лоу - молодий Дамблдор

Інші цікаві факти

Окрім двох малюків від Філіппи Коен і трьох — від першої дружини, у британського секс-символа є ще двоє дітей від двох різних жінок: у 2009 році від нього народила відома новозеландська модель Саманта Берк (дочка Софія), а пізніше актор став батьком ще однієї дівчинки — Ади, яка з’явилася на світ від співачки Кетрін Гардінг. Стосунки з Гардінг, до речі, були нетривалими. Батьки Джуда Лоу назвали його так на честь головного героя новели Томаса Гарді "Джуд Непомітний" (Jude The Obscure). Свого часу він сказав, що не збирається присвячувати все своє життя кіно. Тож, досить імовірно, незабаром зірка може зникнути з екранів.

Раніше ми розповідали, що на відміну від Джуда Лоу, Вілл Сміт не старіє: як виглядає зараз зірка "Люди в чорному". Від дати появи фільму, нагадаємо, минуло вже 26 років.