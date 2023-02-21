Вілл Сміт не старіє: як виглядає зірка "Люди в чорному" та інші герої фільму через 26 років (фото)

Актори з культового фільму "Люди у чорному" дуже постаріли за ці роки

Популярний фільм "Люди в чорному" режисера Баррі Зонненфельда з відомим актором Віллом Смітом вийшов на екрани в 1997 році. Успіх науково-фантастичного бойовика-комедії забезпечив продовження: вийшло ще дві частини, мультсеріал та спін-офф. У центрі сюжету історія про співробітників секретної надурядової агенції "Люди в чорному" й інопланетних істот, які прибувають на Землю. Фільм отримав "Оскар" за грим, а сучасному поколінню відомий за численними мемами зі Смітом (наприклад, епізод, де агент Джей стирає пам’ять нейтралізатором).

За ці 26 років головні персонажі картини дуже змінилися, хоча зірка "Людей у чорному" Вілл Сміт, здається, десь дізнався секрет вічної молодості. А ось Ріпа Торта, агента Z, вже нема з нами. Якими були актори раніше і як змінилися на цей час – дивіться у матеріалі "Телеграфа".

Томмі Лі Джонс — агент K (76 років)

Кевін помітно постарів за цей час

Вілл Сміт — агент J (54 роки)

Сміт загадково не старіє, хоча йому вже за 50

Лінда Фіорентіно — агент L (64 роки)

Красуня Лорел вже не та

Вінсент Д’Онофріо — прибулець Едгар/Жук (63 роки)

Грим змінює акторів до невпізнання

Тоні Шалуб – прибулець Джек Джібс (69 років)

У Тоні Шалуба тепер борода

Раніше "Телеграф" розповідав, як подорослішали герої фільму "Гаррі Поттер". Герміону та Невілла дуже складно впізнати, настільки змінилися з роками актори.