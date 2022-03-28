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Вілл Сміт ударив ведучого на "Оскарі" за невдалий жарт про дружину (відео)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Кріс Рок невдало пожартував про дружину Вілла Сміта і поплатився за це Новина оновлена 28 березня 2022, 08:21
Кріс Рок невдало пожартував про дружину Вілла Сміта і поплатився за це

Удар був прямо як у бойовиках, через що багато хто думає, що скандал інсценували

На церемонії вручення премії "Оскар", яка відбулася в Лос-Анджелесі в ніч на 28 березня, не обійшлося без курйозу, — відомий голлівудський актор Вілл Сміт вдарив ведучого премії, свого колегу Кріса Рока.

Це все сталося через невдалий жарт гумориста, повідомляє "Телеграф".

СПИСОК ВСІХ ПЕРЕМОЖЦІВ ПРЕМІЇ ОСКАР 2022

Зазначимо, що Кріс Рок представляв претендентів на премію у категорії "Найкращий документальний фільм" і за сценарієм мав виступити із серією жартів. Зокрема, він пожартував про надто коротку зачіску дружини Вілла Джади Пінкетт-Сміт.

Після цього Вілл Сміт встав, почав матюкатись, піднявся на сцену, вдарив коміка, і повернувся назад зі словами: "Не смій згадувати мою дружину у своїх брудних жартах".

Момент, як Вілл Сміт вдарив Кріса Рока
Момент, як Вілл Сміт вдарив Кріса Рока

Оскільки церемонію транслювали онлайн, у мережі є відео моменту скандалу:

Варто зауважити, що багато хто вважає, ніби цей конфлікт був постановкою за сценарієм, і таким чином організатори просто намагалися привернути до "Оскара" більше уваги, — і це вийшло.

За що нагороджували Вілла Сміта

Вілл Сміт отримав статуетку за найкращу чоловічу роль у стрічці "Король Річард". Його конкурентами були Хав’єр Бардем, Бенедикт Камбербетч, Ендрю Гарфілд і Дензел Вашингтон, останній, до речі, заспокоював Сміта після його конфлікту з Роком.

Після нагородження Сміт виступив із промовою:

Раніше Вілл Сміт був чотири рази номінований на "Оскар", нагороджений преміями "Золотий глобус", "Греммі", "BAFTA", "Премії Гільдії кіноакторів США". Найвідоміші його ролі — у фільмах "Алі", "Люди в чорному", "День незалежності", "Я легенда".

Фільм "Король Річард"

Це спортивна драма режисера Рейнальдо Гріна, де Вілл Сміт зіграв головну роль батька чемпіонок з тенісу Вінус та Серени Вільямс.

Обкладинка фільму "Король Річард"
Обкладинка фільму "Король Річард"

Кінострічка отримала оцінки в 7-9 балів з 10-ти за авторитетними рейтингами, і отримала велике схвалення серед глядачів та була визнана однією з найкращих у 2021 році. Фільм отримав ще десятки різноманітних нагород.

Дивіться онлайн трейлер українською:

Як повідомляв "Телеграф", на "Оскарі" цього року згадали і про Україну.

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#Вілл Сміт #Оскар
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