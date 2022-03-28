Вілл Сміт ударив ведучого на "Оскарі" за невдалий жарт про дружину (відео)
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Удар був прямо як у бойовиках, через що багато хто думає, що скандал інсценували
На церемонії вручення премії "Оскар", яка відбулася в Лос-Анджелесі в ніч на 28 березня, не обійшлося без курйозу, — відомий голлівудський актор Вілл Сміт вдарив ведучого премії, свого колегу Кріса Рока.
Це все сталося через невдалий жарт гумориста, повідомляє "Телеграф".
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Зазначимо, що Кріс Рок представляв претендентів на премію у категорії "Найкращий документальний фільм" і за сценарієм мав виступити із серією жартів. Зокрема, він пожартував про надто коротку зачіску дружини Вілла Джади Пінкетт-Сміт.
Після цього Вілл Сміт встав, почав матюкатись, піднявся на сцену, вдарив коміка, і повернувся назад зі словами: "Не смій згадувати мою дружину у своїх брудних жартах".
Оскільки церемонію транслювали онлайн, у мережі є відео моменту скандалу:
Варто зауважити, що багато хто вважає, ніби цей конфлікт був постановкою за сценарієм, і таким чином організатори просто намагалися привернути до "Оскара" більше уваги, — і це вийшло.
За що нагороджували Вілла Сміта
Вілл Сміт отримав статуетку за найкращу чоловічу роль у стрічці "Король Річард". Його конкурентами були Хав’єр Бардем, Бенедикт Камбербетч, Ендрю Гарфілд і Дензел Вашингтон, останній, до речі, заспокоював Сміта після його конфлікту з Роком.
Після нагородження Сміт виступив із промовою:
Раніше Вілл Сміт був чотири рази номінований на "Оскар", нагороджений преміями "Золотий глобус", "Греммі", "BAFTA", "Премії Гільдії кіноакторів США". Найвідоміші його ролі — у фільмах "Алі", "Люди в чорному", "День незалежності", "Я легенда".
Фільм "Король Річард"
Це спортивна драма режисера Рейнальдо Гріна, де Вілл Сміт зіграв головну роль батька чемпіонок з тенісу Вінус та Серени Вільямс.
Кінострічка отримала оцінки в 7-9 балів з 10-ти за авторитетними рейтингами, і отримала велике схвалення серед глядачів та була визнана однією з найкращих у 2021 році. Фільм отримав ще десятки різноманітних нагород.
Дивіться онлайн трейлер українською:
Як повідомляв "Телеграф", на "Оскарі" цього року згадали і про Україну.