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На церемонії "Оскар" знайшли зраду щодо війни в Україні: що сталося

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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На церемонії вшанували жертв війни в Україні Новина оновлена 28 березня 2022, 08:02
На церемонії вшанували жертв війни в Україні

На церемонії показали ролик на підтримку України, проте не згадали про росію та війну.

На церемонії вручення премії "Оскар-2022", яка відбулася в ніч із 27 на 28 березня, вшанували жертв війни в Україні хвилиною мовчання.

Всередині церемонії американська кіноакадемія показала ролик зі словами на підтримку України

В останній частині промови закликали підтримувати Україну будь-яким способом. Проте, слід зазначити, що війною вторгнення росії названо не було, лише "конфліктом" .

Крім того, у промові не згадали росію як агресора.

Надійне джерело новин про війну

"Ми хотіли б хвилиною мовчання продемонструвати нашу підтримку народу України. Хоча кіно для нас є важливою нагодою висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичної допомоги, чистої води та екстрених служб. Ресурсів мало, і ми разом, як глобальна спільнота, можемо зробити більше. Ми просимо допомогти Україні будь-яким способом. Стоїмо поряд з Україною. Ми просимо вас підтримати Україну всіма можливими способами. #StandWithUkraine", – йдеться у відео.

Зазначимо, напередодні актор та режисер Шон Пенн закликав до бойкоту церемонії "Оскар", якщо Американська кіноакадемія не дасть виступити президентові України Володимиру Зеленському.

А одна з провідних ведучих "Оскара" цього року Емі Шуме, в ефірі свого денного ток-шоу, заявила, що хотіла б, щоб президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії "Оскар".

Свою підтримку Україні висловили також інші зірки Голлівуду, додавши до традиційно суворого дрес-коду заходу елементи в кольорах українського прапора.

Теги:
#Голлівуд #Війна #Оскар
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