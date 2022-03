На врученні "Оскара" говорили про Україну та вшанували пам’ять загиблих

Без політичних нюансів не обійшлося

Церемонія нагородження кінопремії Оскар пройшла без українського президента Володимира Зеленського, але з вшануванням загиблих в Україні та вираженою українською повісткою. На врученні кінопремії українців згадали хвилиною мовчання.

Перед тим, як зал поринув у пітьму, актриса українського походження Міла Куніс представивши "Somehow You Do" у виконанні Реби Макінтайр із "Чотирьох добрих днів". Ця пісня – один із номінантів.

СПИСОК ВСІХ ПЕРЕМОЖЦІВ ПРЕМІЇ ОСКАР 2022

"Нещодавні глобальні події змусили багатьох почуватися спустошеними", — сказала актриса і після пісні під час хвилин мовчання на екрані з’явився текст про події в Україні.

Переклад тексту, показаного на екрані

В останній частині промови кіноакадемія закликала підтримувати Україну будь-яким способом. Зазначимо, що війною вторгнення росії названо не було, лише "конфліктом".

Також свою підтримку українці висловили деякі зірки Голлівуду, додавши до традиційно суворого дрес-коду заходу елементи у кольорах українського прапора. Серед них — Джейсон Момоа та Бенедикт Камбербетч. Частина знаменитостей одягла блакитні стрічки від ООН із хештегом, що спрямовує до біженців через війну в Україні.

Знаменитості підтримали Україну на церемонії

Як раніше писав "Телеграф", фільм "Дюна" отримав нагороду за найкращу операторську роботу та кращий звук і не тільки.