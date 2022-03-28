Названі найкращі актори та фільми року: кому дістався "Оскар 2022"
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Список лауреатів найпрестижнішої премії.
У Лос-Анджелесі в ніч із 27 на 28 березня відбулася церемонія вручення премії "Оскар".
Захід розпочався у Dolby Theater о 3 годині за київським часом. Церемонія відбулася у традиційному форматі з червоною доріжкою. Цього року церемонія нагородження проходила у 33-й день повномасштабної війни в Україні проти РФ.
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Головну кінопремію провели коміки Емі Шумер, Реджіна Холл та Ванда Сайкс. Рекордсменом за кількістю номінацій став вестерн Netflix "В руках кобеля" – 12, "Дюну" номінували 10 разів, "Вестсайдську історію" та "Белфаст" – 7, а картину "Король Річард" – 6.
Повний список переможців премії Оскар 2022: (оновлюється)
Найкращий режисер: Джейн Кемпіон, "Влада пса"
Найкраща оригінальна пісня: No time to die "007: Не час вмирати"
Найкращий документальний фільм: "Літо душі"
Найкращий звук: "Дюна"
Найкращий документальний короткометражний фільм: "Королева баскетболу"
Найкращий монтаж фільму: "Дюна"
Найкращий оригінальний саундтрек: "Дюна" – Ганс Циммер
Найкраща робота художника-постановника: "Дюна"
Найкращий грим і зачіски: "Очі Теммі Фей"
Кращий анімаційний короткометражний фільм: "Склоочисник"
Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Довге прощання"
Найкраща жіноча роль другого плану: Аріана ДеБос ("Вестсайдська історія")
Найкраща операторська робота: "Дюна"
Найкращі візуальні ефекти: "Дюна"
Найкращий анімаційний фільм: "Енканто"
Найкраща чоловіча роль другого плану: Трой Коцур (Кода)
Актор має українське коріння, він глухонімий від народження
Кращий іноземний фільм: "Сядь за кермо моєї машини" (Японія)
Кращий костюм: Круелла
Найкращий оригінальний сценарій: Белфаст
Найкращий адаптований сценарій: Кода
Найкращий документальний повнометражний фільм: Літо соула
Зазначимо, що подія стала ще одним майданчиком, на якому заговорили про війну в Україні. На церемонії хвилиною мовчання згадали жертв війни.
Крім того, деякі відомі гості церемонії доповнили свій образ стрічками блакитного кольору на підтримку біженців з України та значками у кольорах українського прапора.
Напередодні актор та режисер Шон Пенн закликав до бойкоту церемонії "Оскар", якщо Американська кіноакадемія не дасть виступити президентові України Володимиру Зеленському.
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