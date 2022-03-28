Названі найкращі актори та фільми року: кому дістався "Оскар 2022"

Список лауреатів найпрестижнішої премії.

У Лос-Анджелесі в ніч із 27 на 28 березня відбулася церемонія вручення премії "Оскар".

Захід розпочався у Dolby Theater о 3 годині за київським часом. Церемонія відбулася у традиційному форматі з червоною доріжкою. Цього року церемонія нагородження проходила у 33-й день повномасштабної війни в Україні проти РФ.

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Головну кінопремію провели коміки Емі Шумер, Реджіна Холл та Ванда Сайкс. Рекордсменом за кількістю номінацій став вестерн Netflix "В руках кобеля" – 12, "Дюну" номінували 10 разів, "Вестсайдську історію" та "Белфаст" – 7, а картину "Король Річард" – 6.

Повний список переможців премії Оскар 2022: (оновлюється)

Найкращий режисер: Джейн Кемпіон, "Влада пса"

Найкраща оригінальна пісня: No time to die "007: Не час вмирати"

Найкращий документальний фільм: "Літо душі"

Найкращий звук: "Дюна"

Найкращий документальний короткометражний фільм: "Королева баскетболу"

Найкращий монтаж фільму: "Дюна"

Найкращий оригінальний саундтрек: "Дюна" – Ганс Циммер

Найкраща робота художника-постановника: "Дюна"

Найкращий грим і зачіски: "Очі Теммі Фей"

Кращий анімаційний короткометражний фільм: "Склоочисник"

Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Довге прощання"

Найкраща жіноча роль другого плану: Аріана ДеБос ("Вестсайдська історія")

Найкраща операторська робота: "Дюна"

Найкращі візуальні ефекти: "Дюна"

Найкращий анімаційний фільм: "Енканто"

Найкраща чоловіча роль другого плану: Трой Коцур (Кода)

Актор має українське коріння, він глухонімий від народження

Кращий іноземний фільм: "Сядь за кермо моєї машини" (Японія)

Кращий костюм: Круелла

Найкращий оригінальний сценарій: Белфаст

Найкращий адаптований сценарій: Кода

Найкращий документальний повнометражний фільм: Літо соула

Зазначимо, що подія стала ще одним майданчиком, на якому заговорили про війну в Україні. На церемонії хвилиною мовчання згадали жертв війни.

Крім того, деякі відомі гості церемонії доповнили свій образ стрічками блакитного кольору на підтримку біженців з України та значками у кольорах українського прапора.

Напередодні актор та режисер Шон Пенн закликав до бойкоту церемонії "Оскар", якщо Американська кіноакадемія не дасть виступити президентові України Володимиру Зеленському.