Названы лучшие актеры и фильмы года: кому достался "Оскар 2022"
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Список лауреатов престижной премии.
В Лос-Анджелесе в ночь с 27 на 28 марта состоялась церемония вручения премии "Оскар".
Мероприятие началось в Dolby Theater в 3 часа по киевскому времени. Церемония прошла в традиционном формате с красной дорожкой. В этом году церемония награждения проходила в 33-й день полномасштабной войны в Украине против РФ.
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Главную кинопремию провели комики Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. Рекордсменом по количеству номинаций стал вестерн Netflix "Власть пса" – 12, "Дюну" номинировали 10 раз, "Вестсайдскую историю" и "Белфаст" – 7, а картину "Король Ричард" – 6.
Полный список победителей премии Оскар 2022:
Лучший фильм: "Кода"
Лучший актер: Уилл Смит — "Король Ричард"
Лучшая актриса: Джессика Честейн — "Глаза Темми Фэй"
Лучший режиссер: Джейн Кэмпион, "Власть пса"
Лучшая оригинальная песня: No time to die "007: Не время умирать"
Лучший документальный фильм: "Лето души"
Лучший звук: "Дюна"
Лучший документальный короткометражный фильм: "Королева баскетбола"
Лучший монтаж фильма: "Дюна"
Лучший оригинальный саундтрек: "Дюна" – Ганс Циммер
Лучшая работа художника-постановщика: "Дюна"
Лучший грим и прически: "Глаза Темми Фэй"
Лучший анимационный короткометражный фильм: "Стеклоочиститель"
Лучший игровой короткометражный фильм: "Долгое прощание"
Лучшая женская роль второго плана: Ариана ДеБос ("Вестсайдская история")
Лучшая операторская работа: "Дюна"
Лучшие визуальные эффекты: "Дюна"
Лучший анимационный фильм: "Энканто"
Лучшая мужская роль второго плана: Трой Коцур ("Кода") — у актера украинские корни, он глухонемой с рождения
Лучший иностранный фильм: "Сядь за руль моей машины" (Япония)
Лучший костюм: "Круэлла"
Лучший оригинальный сценарий: "Белфаст"
Лучший адаптированный сценарий: "Кода"
Лучшая песня: Билли Айлиш — "No time to die"
Отметим, что событие стало еще одной площадкой, на которой заговорили о войне в Украине. На церемонии минутой молчания вспомнили о жертвах войны, но саму войну почему-то назвали "конфликтом".
Некоторые гости надели значки и нагрудные платки в поддержку беженцев из Украины.
Накануне актер и режиссёр Шон Пенн призвал к бойкоту церемонии "Оскар", если Американская киноакадемия не даст выступить президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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