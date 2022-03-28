Названы лучшие актеры и фильмы года: кому достался "Оскар 2022"

Список лауреатов престижной премии.

В Лос-Анджелесе в ночь с 27 на 28 марта состоялась церемония вручения премии "Оскар".

Мероприятие началось в Dolby Theater в 3 часа по киевскому времени. Церемония прошла в традиционном формате с красной дорожкой. В этом году церемония награждения проходила в 33-й день полномасштабной войны в Украине против РФ.

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Главную кинопремию провели комики Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. Рекордсменом по количеству номинаций стал вестерн Netflix "Власть пса" – 12, "Дюну" номинировали 10 раз, "Вестсайдскую историю" и "Белфаст" – 7, а картину "Король Ричард" – 6.

Полный список победителей премии Оскар 2022:

Лучший фильм: "Кода"

Лучший актер: Уилл Смит — "Король Ричард"

Лучшая актриса: Джессика Честейн — "Глаза Темми Фэй"

Лучший режиссер: Джейн Кэмпион, "Власть пса"

Лучшая оригинальная песня: No time to die "007: Не время умирать"

Лучший документальный фильм: "Лето души"

Лучший звук: "Дюна"

Лучший документальный короткометражный фильм: "Королева баскетбола"

Лучший монтаж фильма: "Дюна"

Лучший оригинальный саундтрек: "Дюна" – Ганс Циммер

Лучшая работа художника-постановщика: "Дюна"

Лучший грим и прически: "Глаза Темми Фэй"

Лучший анимационный короткометражный фильм: "Стеклоочиститель"

Лучший игровой короткометражный фильм: "Долгое прощание"

Лучшая женская роль второго плана: Ариана ДеБос ("Вестсайдская история")

Лучшая операторская работа: "Дюна"

Лучшие визуальные эффекты: "Дюна"

Лучший анимационный фильм: "Энканто"

Лучшая мужская роль второго плана: Трой Коцур ("Кода") — у актера украинские корни, он глухонемой с рождения

Лучший иностранный фильм: "Сядь за руль моей машины" (Япония)

Лучший костюм: "Круэлла"

Лучший оригинальный сценарий: "Белфаст"

Лучший адаптированный сценарий: "Кода"

Лучшая песня: Билли Айлиш — "No time to die"

Отметим, что событие стало еще одной площадкой, на которой заговорили о войне в Украине. На церемонии минутой молчания вспомнили о жертвах войны, но саму войну почему-то назвали "конфликтом".

Некоторые гости надели значки и нагрудные платки в поддержку беженцев из Украины.

Накануне актер и режиссёр Шон Пенн призвал к бойкоту церемонии "Оскар", если Американская киноакадемия не даст выступить президенту Украины Владимиру Зеленскому.