Знаменитий актор закликав бойкотувати "Оскар", якщо Зеленському не дадуть виступити

Актор пообіцяв знищити свою статуетку Оскара, якщо Зеленському не дадуть слово.

Актор та режисер Шон Пенн закликав до бойкоту церемонії "Оскар", якщо Американська кіноакадемія не дасть виступити президентові України Володимиру Зеленському.

Про це активіст розповів в інтерв’ю CNN.

Також актор пообіцяв знищити свою нагороду Оскара, який у 2008 році отримав за роль у фільмі "Молоко", якщо не дадуть виступити Зеленському.

"Я молюся, що це неправда, але якщо так, бойкотуйте це і не йдіть туди. Якщо Американська кіноакадемія таки відхилить віртуальний виступ Володимира Зеленського, я публічно знищу свій Оскар", — заявив Шон Пенн.

Зазначимо, раніше у мережі з’явилася інформація, що президент України може виступити на урочистій церемонії нагородження. Шон Пенн підтримав цю позицію, але відповіді від Американської кіноакадемії чи президента України поки що не було.

Раніше повідомлялося, що Шон Пенн приїхав до України ще до початку вторгнення росії, щоб знімати документальний фільм, і розмовляв із президентом Зеленським.

Після того, як почалася війна, актор не покинув Київ і активно підтримував українців. Він допомагає українським біженцям у Польщі та впевнений у перемозі України у боротьбі з росією.