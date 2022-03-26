Оскар-2022: де і коли дивитись церемонію вручення головної кінопремії року

Усі фільми, які представлені на "Оскарі", були випущені в 2021 році.

Незабаром відбудеться подія, на яку з нетерпінням чекають багато шанувальників світового кіно, — церемонія вручення премії "Оскар". У 2022-му році головне шоу у світі кіно відбудеться в 94-е. "Телеграф" розповідає, де і коли можна переглянути трансляцію головної кінопремії року.

Оскар 2022: дата

Головне шоу кіноіндустрії розпочнеться 27 березня о 20:00 ET, і, відповідно, 28 березня о 01:00 за Грінвічем та о 02:00 за центральноєвропейським часом. Шоу традиційно пройде у Dolby Theatre у Лос-Анджелесі. 94-а церемонія вручення кінопремії розпочнеться з прибуття гостей на червону доріжку, а вручення нагород стартує приблизно за 1,5 години.

Оскар 2022: де дивитись

Ексклюзивними правами на церемонію вручення премії "Оскар" володіє канал ABC, доступний тільки в Америці. Однак трансляція шоу буде онлайн на сервісах Hulu із Live TV, Hulu+, YouTube TV, DIRECTV, STREAM, Fubo TV.

2022-го року 94-у церемонію "Оскар" вестимуть відразу три ведучі. Ними стали актриси Емі Шумер, Ванда Сайкс та Реджіна Холл. Для кожної з них це буде їхня перша церемонія.

Варто також зазначити, що під час трансляції буде оголошено переможців не у всіх номінаціях. Американська кіноакадемія виключила вісім зі своїх звичайних 24 категорій із прямої трансляції цього року. Однак це не означає, що ці категорії взагалі не транслюватимуться, фактично ці вісім нагород будуть вручені перед прямою трансляцією.

Раніше "Телеграф" оприлюднив перелік усіх номінантів на премію "Оскар-2022".