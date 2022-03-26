Оскар-2022: где и когда смотреть церемонию вручения главной кинопремии года

Все фильмы, которые представлены на "Оскаре" были выпущены в 2021 году.

Совсем скоро произойдет событие, которого с нетерпением ждут многие поклонники мирового кино, — церемония вручения премии "Оскар". В 2022-м году главное шоу в мире кино состоится в 94-й раз. "Телеграф" рассказывает, где и когда можно посмотреть трансляцию главной кинопремии года.

Оскар 2022: дата

Главное шоу киноиндустрии начнется 27 марта в 20:00 ET, и, соответственно, 28 марта в 01:00 по Гринвичу и в 02:00 по центральноевропейскому времени. Шоу традиционно пройдет в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. 94-я церемония вручения кинопремии начнется с прибытия гостей на красную дорожку, а вручение наград стартует примерно через 1,5 часа.

Оскар 2022: где смотреть

Эксклюзивными правами на показ церемонии вручения премии "Оскар" владеет канал ABC, доступный только в Америке. Однако трансляция шоу будет онлайн на сервисах Hulu с Live TV, Hulu+, YouTube TV, DIRECTV, STREAM, Fubo TV.

В 2022-м году 94-ю церемонию "Оскар" будут вести сразу три ведущие. Ими стали актрисы Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл. Для каждой из них это будет их первая церемония.

Стоит также отметить, что во время трансляции будут объявлены победители не во всех номинациях. Американская киноакадемия исключила восемь из своих обычных 24 категорий из прямой трансляции этого года. Однако это не означает, что эти категории вообще не будут транслироваться, фактически эти восемь наград будут вручены перед прямой трансляцией.

Ранее "Телеграф" обнародовал список всех номинантов на премию "Оскар-2022".