Фильмы, претендующие на "Оскар" в 2022-м: описание, трейлеры (видео)

Всего за золотую статуэтку борются 10 кинокартин, выпущенных в прошлом году

В 2022 году пройдет 94-я церемония награждения "Оскар", в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Престижное событие запланировано на воскресенье, 27 марта в 20:00 вечера, и, соответственно, 28 марта в 01:00 по Гринвичу и в 02:00 по центральноевропейскому времени.

Традиционно главными считаются номинации в категориях "Лучший фильм", "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучший режиссер", а также "Лучший актер" и "Лучшая актриса". Всего претендуют на "Оскар-2022" 10 картин. О них "Телеграф" сегодня и расскажет.

"Белфаст" (Belfast)

Британский драматический фильм, снятый Кеннетом Брана по собственному сценарию. В главных ролях: Джуди Денч, Джейми Дорнан, Киаран Хайндс, Катрина Балф и Джуд Хилл.

Фильм рассказывает о жизни семьи протестантов в Белфасте (Северная Ирландия) с точки зрения их 9-летнего сына Бадди на фоне беспорядков в Белфасте, происходивших в 1969-1970 гг.

"CODA: Ребенок глухих родителей" (CODA)

Американский художественный фильм режиссера Сиан Хедер. Главную роль в нем сыграла Эмилия Джонс.

Героиня фильма – девочка по имени Руби Росси, проживающая в маленьком городке в Массачусетсе. Ее родители и брат – глухие. Руби хочет стать певицей, но не может покинуть семью, где играет роль сурдопереводчика.

"Не смотрите наверх" (Don’t Look Up)

Американская комедия в жанре политической сатиры, режиссера Адама Маккея. В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Леонардо ди Каприо, Мерил Стрип, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Химеш Патель, Ариана Гранде и Кид Кади.

Два астронома должны отправиться в большой медиа-тур, чтобы предупредить человечество о приближающейся комете, которая уничтожит планету Земля.

"Сядь за руль моей машины"

Японский художественный фильм режиссёра Рюсукэ Хамагути, экранизация рассказа Харуки Мураками из сборника "Мужчины без женщин". Главную роль в фильме исполнил японский актёр кино и телевидения Хидэтоси Нисидзима ("Детектив Хагурэ Дзюндзё", "Падающая камелия").

"Дюна" (Dune)

Американский фантастический фильм Дэни Вильнева по сценарию Эрика Рота, Джона Спайтса и самого Вильнева. Это первая из двух запланированных частей киноадаптации одноименного романа Фрэнка Герберта, которая охватывает примерно первую половину книги.

В актерский состав фильма вошли Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Зендея, Шарлотта Рэмплинг, Джош Бролин, Дэйв Батиста, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем и Стеллан Скарсгард.

Благородная семья оказывается втянутой в войну за контроль над самым ценным достоянием галактики, в то время как ее наследника беспокоят видения темного будущего.

"Король Ричард" (King Richard)

Спортивная драма режиссера Рейнальдо Маркуса Грина. В главной роли Уилл Смит. Фильм рассказывает о жизни отца известных теннисисток Винус и Серены Уильямс.

"Лакричная пицца" (Licorice Pizza)

Фильм американского сценариста и режиссера Пола Томаса Андерсона. Главные роли исполнили Алана Хаим, Купер Хоффман, Шон Пенн, Том Уэйтс, Брэдли Купер и Бенни Сефди.

Действие фильма разворачивается в семидесятых годах в США, в Долине Сан-Фернандо. Главный герой подросток-актер становится известен.

"Аллея кошмаров" (Nightmare Alley)

Американский психологический триллер, снятый режиссером Гильермо дель Торо по мотивам одноименного романа Уильяма Линдсей Грешама. В ролях Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Тони Коллетт, Ричард Дженкинс, Рон Перлман, Руни Мара и Дэвид Стрэтэйрн.

Мошенник, прошедший путь от работника цирка до прославленного экстрасенса, связывается с психиатром, стремящимся разоблачить его.

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"Власть пса" (The Power of the Dog)

Драматический фильм режиссера и сценаристки Джейн Кэмпион по мотивам одноименного романа Томаса Сэвиджа. В ролях Бенедикт Камбербетч, Кирстен Данст, Джесси Племонс, Коди Смит-Макфи, Томасен Маккензи и Фрэнсис Конрой.

Харизматичный владелец ранчо Фил Бербанк внушает страх и благоговение окружающим. Когда его брат приводит домой новую жену и ее сына, Фил мучает их до тех пор, пока не оказывается перед возможностью любви.

"Вестсайдская история" (West Side Story)

Романтический музыкальный фильм режиссера Стивена Спилберга. Лента является адаптацией бродвейского одноименного мюзикла Леонарда Бернстайна и Стивена Сондхайма (1957). Главные роли исполнили Энсел Эльгорт и Рэйчел Зеглер, для которой лента стала дебютной в карьере.

Нью-Йорк, конец 1950-х. История противостояния двух уличных банд и невозможной любви юноши и девушки из враждующих группировок.

Напомним, что украинский оскаровский комитет представил в качестве фильма-кандидата на "Оскар" картину "Плохие дороги" от режиссера Натальи Ворожбит, однако в шорт-лист фильм, к сожалению, не попал.