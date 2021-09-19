Что за новый фильм "Дюна", и почему о нем все говорят

Фантастический фильм Дени Вильнева уже вышел на большие экраны

В четверг, 16 сентября, в украинских кинотеатрах состоялась премьера фильма режиссера Дени Вильнева "Дюна" (англ. Dune), который был снят на основе одноименного романа американского писателя-фантаста Френка Герберта 1965 года.

В фильме события разворачиваются в межзвездной империи, в которой знатные семейства буквально владеют целыми планетами. "Дюна" рассказывает историю молодого аристократа Пола Атрейдеса, семья которого получает в управление величественную, но в то же время мрачную планету Арракис — единственного источника самого ценного вещества во вселенной "меланжа" (также называемого "Пряность"), которая продлевает жизнь человека, обеспечивает сверхчеловеческий уровень мышления и обеспечивает путешествие со скоростью, превышающей скорость света.

В июле 2018 года стало известно, что Тимоти Шаламе вступил в заключительные переговоры, чтобы сыграть главную роль в фильме - Пола Атрейдеса. В сентябре 2018 присоединилась к фильму Ребекка Фергюсон, которая сыграла мать Пола, леди Джессику.

В январе 2019 года к актерскому составу присоединились: Дэйв Батиста, Стеллан Скарсгард, Шарлотта Рэмплинг, Оскар Айзек и Зендая. В феврале 2019 года на роль были приглашены Хавьер Бардем, Джош Бролин, Джейсон Момоа и Дэвид Дастмалчян. Стивен Хендерсон присоединился в марте. В то же время начал переговоры актер Чанг Чен.

В 2016 году Вильнев сказал, что, по его мнению, он не будет готов снимать фильм "Дюна", пока не завершит такие проекты, как "Прибытие" и "Бегущий по лезвию 2049". Позже, учитывая его опыт работы в научно-фантастических фильмах, режиссер отметил, что "Дюна" — это его мир". В феврале 2017 года сын писателя Брайан Герберт и автор более поздних книг из серии "Дюны", подтвердил, что Вильнев будет руководить проектом. В марте 2018 года Вильнев заявил, что его целью было преобразовать роман в двухсерийный фильм, потому что он не хотел повторить ошибку своего коллеги Дэвида Линча, который снял полнометражный фильм "Дюна" еще в 1984 году. Его работа была разгромлена как кинокритиками, так и поклонниками Френка Герберта.

Известно, что сюжет картины будет немного изменен, что может не понравиться преданным фанатам писателя. Но тут важно понимать, что сокращения такой массивной книги является необходимостью. Относительно героев, то одна трансформация случилась с одним лишь персонажем – эколог Кайнза, который в книге был мужчиной, превратился в женщину, роль которой исполнила актриса Шэрон Дункан-Брюстер.

Специально для научно-фантастической картины композитор Ханс Циммер написал 22 композиции, которые уже можно послушать на всех популярных площадках.

Сейчас на сайте агрегаторе IMDb фильм "Дюна" получил оценку 8,6 из 10, а его рейтинг на портале Rotten Tomatoes составляет 89%. Также появились первые отзывы относительно фильма.

Отзывы к фильму "Дюна" Отзывы к фильму "Дюна" Отзывы к фильму "Дюна"

Фильм "Дюна" Вильнева имеет все шансы собрать успешную кассу, потому что в ином случае над продолжением картины будет поставлен вопрос.

Ранее оператор фильма Грег Фрайзер назвал картину "полностью автономной и эпической", которая представляет собой "законченную историю".

В июле этого года стало известно, что кинокомпания Warner Bros. работает над многосерийным приквелом "Дюны" под названием "Дюна: Сестричество" (Dune: The Sisterhood), где будет вестись история о представительницах таинственного женского ордена — Бене Гессерит, владеющими сверхспособностями.