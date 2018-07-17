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Тимоти Шаламе снимется в экранизации "Дюны"

Тимоти Шаламе
17:33 Сегодня Телеграф
www.kinonews.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В новой кинокартине актер сыграет роль Пола Артрейдеса - главного персонажа.

Номинант на премию Американской Киноакадемии Тимоти Шаламе получил предложения исполнить главную роль в новой экранизации знаменитого научно-фантастического произведения Фрэнка Герберта "Дюна". 

Постановщиком картины назначен Дени Вильнев, снявший фильм "Прибытие", претендовавший на восемь "Оскаров". Напомним, что действие литературного первоисточника происходит в далеком будущем на планете Арракис, где добывается уникальная пряность - спайс, делающая возможными межзвездные путешествия. В тоже время она полна опасностей и населена гигантскими песчаными червями. В центре сюжета герой по имени Пол Артрейдес, который после государственного переворота скрывается в пустыне и оказывается у племени аборигенов, с помощью которых он рассчитывает вернуть себе власть.

В 1984 году "Дюна" была экранизирована режиссером Дэвидом Линчем. Несмотря на то, что картина провалилась в прокате, не сумев вернуть вложенные в ее создание средства, она заслужила статус культовой в среде поклонников научной фантастики.

Напомним, что Тимоти Шаламе был номинирован на "Оскар", сыграв одну из главных ролей в драме "Зови меня своим именем".

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Новости культуры, Американская Киноакадемия, Голливудские знаменитости, Дени Вильнев, Дюна, Тимоти Шаламе, Фрэнк Герберт.
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