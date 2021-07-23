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В многосерийный спин-офф "Дюны" найден новый шоураннер: о чем будет сериал

В многосерийный спин-офф "Дюны" найден новый шоураннер: о чем будет сериал
11:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram DUNE

Этой осенью, а именно 14 октября, зрители увидят фантастический фильм "Дюна" (Dune) режиссера Дени Вильнева, в основе которого лежит одноименный роман Фрэнка Герберта и повествует о жизни персонажа Пола Атрейдеса, который должен сплотить племя людей, фременов, и победить в войне за планету Арракис.

В четверг, 22 июля, киностудия Warner Bros. порадовала поклонников серии книг новым трейлером предстоящей картины. Напомним, что главную роль в фильме исполнил 25-летнияй актер Тимоти Шаламе ("Назови меня своим именем", "Маленькие женщины").

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Также в "Дюне" снялись: Зендая, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Дэйв Батиста и другие не менее известные голливудские актеры.

Кроме этого, на стриминговом сервисе HBO Max планируется выпуск телевизионного приквела фильма "Дюна" с названием "Дюна: Сестричество" (Dune: The Sisterhood), и проект нашел своего нового шоураннера - Дайан Адему-Джон ("Расследование Джордан", "Первородные", "Призраки усадьбы Блай"), которая одновременно  будет исполнять обязанности сценариста, шоураннера и исполнительного продюсера. Она сменит Джона Спэйтса ("Прометей", "Доктор Стрэндж", "Пассажиры"), который решил сфокусироваться на написании сценария для сиквела "Дюны". Об этом сообщает Deadline.

Дюна: Сестричество сериал

Источник: "Мир фантастики"

Шоу "Дюна: Сестричество" основанное на классическом романе Фрэнка Герберта "Дюна". Повествование ведется от лица представительниц таинственного женского ордена - Бене Гессерит. Наделенные экстраординарными способностями к владению своим телом и разумом, орден занимается интригами в сети феодальной политики Империи, которые приведут их на планету Арракис.

Пилотный эпизод снимет Дени Вильнев.

Напомним, что в Украине на широкие экраны вышли крутые киноновинки, которые не стоит пропускать.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 245

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Фильмы, HBO, Сериалы, Трейлеры, Дюна, Тимоти Шаламе.
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