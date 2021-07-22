Звезды Marvel снимутся у сценариста "Паранормального явления": подробности

После того, как в этом году Энтони Маки и Дэвид Харбор снялись в отдельных проектах кинематографической вселенной Marvel ("Сокол и Зимний солдат" и "Черная вдова" соответственно), они объединят усилия в новом фильме для стримингового сервиса Netflix.

Об этом пишет Daily Mail.

42-летний Маки и 46-летний Харбор присоединились к актерскому составу семейного приключенческого фильма We Have a Ghost ("У нас есть призрак"). Режиссером фильма стал автор "Счастливого дня смерти" и сценарист серии фильмов "Паранормальное явление" и "Дичь" Кристофер Лэндон.

Главный герой истории - Кевин, обнаруживший призрака по имени Эрнест в доме, куда только что переехал с семьей. Впоследствии это становится сенсацией в социальных сетях, но когда Кевин и Эрнест начинают расследовать прошлое призрака, обоих начинает преследовать ЦРУ.

В картине также играют актеры: Джахи Диалло Уинстон (Charm City Kings), Тиг Нотаро ("Армия мертвых"), Дженнифер Кулидж ("Белый лотос"), Эрика Эш ("Раскаяние выжившего"), Изабелла Руссо ("Школа рок-мюзикла", "Крашинг"), Найлс Фитч ("Это мы"), Фейт Форд ("Мерфи Браун") и Стив Коултер ("Свадьба из дробовика") и другие

Ранее Энтони Маки признался, что гордится ролью Сокола в Marvel и считает ее своим "Оскаром".

Напомним, что в четверг, 22 июля, на большие экраны вышли крутые киноновинки.