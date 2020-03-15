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"Сокол стал моим Оскаром": Энтони Маки прокомментировал свою роль в киновселенной Marvel

"Сокол стал моим Оскаром": Энтони Маки прокомментировал свою роль в киновселенной Marvel
17:19 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Американский актер

Актер, начавший свою карьеру в "Восьмой миле" и прославившийся своей ролью Сокола, дал интервью Variety.

Начал он с шуток: "Когда мой агент назначил мне встречу с Джо и Энтони Руссо в одном из отелей Лос-Анджелеса, я ему ответил: хочу сниматься в вестерне. Я вырос на фильмах Клинта Иствуда и обожаю вестерны. Когда он пригласил в "Непрощенного" Моргана Фримана, я расстроился, я чувствовал, что это моя роль, хоть мне и было тогда 13 лет".

Потом он заговорил серьезно: "Но в итоге роль Сокола оказалась не хуже вестерна с Клинтом Иствудом. Это было монументально, Сокол стал моим "Оскаром". Этот персонаж важен не только для Marvel, но и для Америки в целом, особенно для афроамериканского сообщества. Для меня большая честь играть эту роль".

Действие сериала "Сокол и Зимний Солдат", в котором сейчас Маки снимается в роли Сокола, происходит после фильма "Мстители: Финал", в эпилоге которого Стив Роджерс, являющийся Капитаном Америкой, уходит в отставку и передает свой щит Сэму Уилсону/Соколу.

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Ранее Маки говорил, что решение о том, что новый Капитан Америка будет чернокожим, "монументально и беспрецедентно". Его сын после просмотра "Мстителей: Финал" сказал, что гордится им. А это самая высокая награда.

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Энтони Маки, Marvel, Капитан Америка, Сокол, Мстители: Финал, "Сокол и Зимний Солдат".
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