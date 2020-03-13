Зендая подтвердила возвращение персонажа ЭмДжей в "Человеке-пауке 3"

Новости культуры:Фильм пока так и не обзавелся режиссером, равно как непонятно, в чем будет состоять сюжет триквела.

Ожидается, что съемки третьей картины о Человеке-пауке в рамках киновселенной Marvel начнутся этим летом, но в связи с этим проектом по-прежнему остается множество неясных деталей. Тем не менее сейчас стало известно, что наряду с Томом Холландом (Питер Паркер/Человек-паук) к своей привычной роли в новом фильме вернется Зендая (ЭмДжей). Об этом в интервью The Phillippine Daily Inquirer рассказал сам Холланд.

Я очень этому рад. Мы будем снимать "Человека-паука 3" в июле в Атланте, — объяснил актер, добавив, что в предстоящей картине зрителей ждет "совершенно сумасшедшая" история.

Хотя поклонников "Человека-паука" новость о возвращении Зендаи наверняка порадует, большим сюрпризом это не стало, ведь в части "Вдали от дома" романтические отношения ЭмДжей и Питера вышли на новый уровень.

В прошлогоднем интервью Зендая так прокомментировала развитие ЭмДжей на протяжении франшизы:

В первом фильме моя героиня появляется на экране не очень часто, но стоит учитывать, что она очень осторожная и саркастичная по своей натуре. Думаю, со временем станет ясно, почему она столь бдительна, а затем мы увидим, как она потихоньку оттаивает.

Дата премьеры "Человека-паука 3" пока неизвестна.