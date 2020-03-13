Кунал Найяр сыграет в триллере с Умой Турман

Новости культуры:Сыгравший застенчивого Раджа Кутраппали Кунал Найяр присоединился к новому триллеру "Подозрение".

"Теория большого взрыва" закончилась, и актерам, которые отдали шоу двенадцать лет жизни, пришло время двигаться дальше. Причем кое-кто из них выбрал абсолютно противоположное направление.

"Подозрение" станет ремейком израильского сериала "Под чужим флагом", а в центре сюжета окажутся последствия таинственного похищения. Сын героини Турман исчезнет прямо из роскошного отеля в центре Нью-Йорка, а после просмотра видео с камер наблюдения полиция выберет четырех подозреваемых.

Но главная загадка будет заключаться в том, действительно ли они виновны, или просто стали жертвами неудачного стечения обстоятельств. Пока непонятно, кого в предстоящем триллере сыграет Найяр. Он может стать как одним из подозреваемых, так и полицейским или сотрудником отеля.

Поклонникам актера не так важно, какая именно роль ему достанется, но они мечтают о том, чтобы персонаж Кунала не был одинок, ведь в финале "Теории большого взрыва" он остался единственным героем без пары.

Учитывая, что "Подозрение" находится на ранних этапах разработки, не стоит рассчитывать в ближайшее время увидеть Найяра на экране. Впрочем, его поклонникам терпения не занимать.