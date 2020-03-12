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Четверг, 12.03.2020
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Актер Марк Уолберг получит байопик: подробности

Актер Марк Уолберг получит байопик: подробности
17:16 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:HBO снимет документальный сериал об актере.

HBO Max и Марк Уолберг снимают документальный сериал о жизни и карьере актера. Шоу получило название "Уол-стрит".

Как сообщает Variety, проект будет состоять из восьми эпизодов и расскажет о том, как Марк ищет баланс между своей карьерой в кино и построением бизнес-империи.

Сериал расскажет об успехе и падениях при создании бизнеса, а также прольет свет на тех, кто окружает Марка Уолберга в реальной жизни и помогает ему в работе. Также в каждом из эпизодов появятся и другие предприниматели.

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О дате премьеры пока не сообщается.

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Кино, Марк Уолберг, Съемки, HBO, HBO Max, Уол-стріт.
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