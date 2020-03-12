Актер Марк Уолберг получит байопик: подробности

Новости культуры:HBO снимет документальный сериал об актере.

HBO Max и Марк Уолберг снимают документальный сериал о жизни и карьере актера. Шоу получило название "Уол-стрит".

Как сообщает Variety, проект будет состоять из восьми эпизодов и расскажет о том, как Марк ищет баланс между своей карьерой в кино и построением бизнес-империи.

Сериал расскажет об успехе и падениях при создании бизнеса, а также прольет свет на тех, кто окружает Марка Уолберга в реальной жизни и помогает ему в работе. Также в каждом из эпизодов появятся и другие предприниматели.

О дате премьеры пока не сообщается.