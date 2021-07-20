"Ох уж эти темные эльфы": в сети активно обсуждают новых актеров приквела "Ведьмака"

Параллельно со съемками второго сезона сериала "Ведьмак" стриминговый сервис Netflix работает над его приквелом - "Ведьмак: Происхождение крови", который расскажет о событиях, что происходили за 1200 лет до эпохи Геральта.

Съемки еще не стартовали, но должны начаться в августе 2021 года. А премьера, предположительно, состоится в 2022 году.

И хотя производственный процесс еще не запущен, в сети уже ведется активное обсуждение будущего сериала, а именно тройки актеров, которые в нем сыграют: Озиома Вену, Натаниэль Кертис и Тат Нюот. Какие роли они сыграют пока не раскрывают, известно лишь, что Озиома Вену сыграет эльфийку Ниам — старшую сестру Эйли.

Озиома Вену

Натаниэль Кертис

Тат Нюот

В сети в недоумении, что эти актеры будут играть в сериале, ведь по книгам, "Ведьмак" - это славянская вселенная, а актерский состав собирается мультинациональный.

Ранее, "Телеграф" писал, что Генри Кавилл рискует лишится главной роли в сериале "Ведьмак" из-за расистского скандала своей новой девушки Натали Вискузо.