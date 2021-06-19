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Генри Кавилл попал в скандал с расизмом: актер может лишиться главной роли в "Ведьмаке"

Генри Кавилл попал в скандал с расизмом: актер может лишиться главной роли в "Ведьмаке"
Обновлено 18:09 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Популярный британский актер Генри Кавилл, известный своими ролями в "Супермене" и "Ведьмаке", может лишиться роли Геральта из Ривии из-за скандала, связанного с расизмом.

И стоит отметить, что "главным" виновником в скандале является не Кавилл, а его девушка - Натали Вискузо

Любопытные пользователи сети нашли фото Натали 13-летней давности, на которых она специально окрасила кожу в темный цвет, чтобы пройти обряд в одном их коренных племен Намибии. Эти снимки приняли за проявления расизма. 

Хоть и сама Вискузо оправдаться за это и извинилась, всех "собак" спустили на Генри.  Так как он наиболее известный приближенный к девушке, то чтобы ее проучить зрители требуют лишить актера роли Ведьмака.

Ранее, "Телеграф" писал, что Генри Кавилл поделился первыми снимками со съемок "Ведьмака 2", на которых показал себя в образе Геральта из второго сезона.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 319

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Скандал, Сериал, Роль, Актер, Генри Кавилл, Ведьмак.
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