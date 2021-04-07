Больше не холостяк: звезда "Ведьмака" "засветился" с новой девушкой (фото)

Генри Кавилл, который показал, как будет выглядеть во втором сезоне сериала "Ведьмак", теперь может похвастаться новыми отношениями.

Как сообщает Daily Mail, 37-летний британский актер смотрелся очень счастливым, когда держал за руку роскошную блондинку. Во вторник, 6 апреля, пара прогуливалась по Лондону вместе с любимой собакой Генри - Кэлом.

Звезда "Ведьмака" был в куртке, светлых джинсах и темно-синей шапке, не забыв надеть защитную маску. Девушка актера выбрала полностью черный образ, который состоял из водолазки и рваных джинсов.

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Сердцеед Генри встречался со многими женщинами. Актер расстался с дублером Люси Корк в 2018 году, после года знакомства. Также он был связан с Кейли Куоко из "Теории большого взрыва" в 2013 году. Однако пара встречалась всего пару недель.

Ранее Генри был помолвлен с профессиональной наездницей Эллен Уитакер, но они расстались в 2011 году, вскоре после предложения.

Яркая внешность актера, а также точеное и мускулистое телосложение принесли ему ведущие роли в боевиках, таких как "Человек из стали" (2013), "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (2016) и "Лига справедливости" (2017).

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Ранее стало известно, что к составу второго сезона сериала "Ведьмак" присоединятся актеры из "Бриджертонов" и "Аббатства Даунтон".