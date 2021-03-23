Актеры из фильмов "Бриджертон", "Чужестранец" и "Аббатство Даунтон" присоединились к съемкам "Ведьмака 2"

20 декабря 2019 года на сервисе Netflix вышел фантастический сериал "Ведьмак", снятый по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского. Позже был анонсирован второй сезон, который должен выйти в 2021 году. Увы, точной даты пока нет.

Ранее, стало известно, что точно во втором сезоне "Ведьмака" зрители увидят таких актеров: Генри Кавилл; Аня Челотра; Фрейя Аллен; Ким Бодниа; Джои Бетти; Кристофер Хивью; Пол Буллион; Ясен Атор; Агнес Борн; Аиша Фабьен Росс.

Фансайты проета уже не раз писали о возможных новых героях, но официального подтверждения не было. До 22 марта. Издание The Hollywood Reporter сообщило, что к актерскому составу сериала присоединились актеры из фильмов "Бриджертон", "Чужестранец" и "Аббатство Даунтон".

Новые актеры и официальные имена их персонажей:

Аджоа Андох в роли Неннеке. В книгах она жрица Мелителе и глава Храма Мелителе.

Кэсси Клэр в роли Филиппы Эйльхарт. Она советник Короля Редании Визимира II и лидер Ложи Волшебниц.

Лиз Карр в роли Фенн. Фенн была партнером юридической фирмы и детективного агентства в Дориане.

Саймон Кэллоу в роли Кодрингера. Партнер Фенн.

Грэм Мактавиш в роли Дейкстры. Он был мастером шпионажа и главой спецназа королевства Редания.

Кевин Дой л в роли Балиана. Очевидно, это новый персонаж.

Крис Фултон в роли Риенса. Маг, которому было поручено найти Цири после того, как она исчезла во время резни в Цинтре.

Сюжетная линия второго сезона: Убежденная Йеннифер (Аня Чалотра) погибла в битве при Соддене, Геральт из Ривии (Генри Кавилл) приносит принцессу Цириллу (Фрейя Аллан) в самое безопасное место, которое он знает, - в дом его детства Каэр Морхен. Короли, эльфы, люди и демоны континента стремятся к господству за его стенами, он должен защитить девушку от чего-то гораздо более опасного: таинственной силы, которой она обладает внутри.

Ранее, "Телеграф" писал, что исполнитель главной роли в сериале, Генри Кавилл показал первые фото со съемок, а именно как будет выглядеть его персонаж.