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Netflix приостановил съемки второго сезона сериала "Ведьмак": в чем причина

Netflix приостановил съемки второго сезона сериала "Ведьмак": в чем причина
Обновлено 11:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Стримминговый сервис Netflix приостановил съемки нового сезона «Ведьмака», чтобы не подвергать опасности заболевания COVID-19 актеров и съемочную группу.

А все это из-за того, что четыре члена съемочной группы получили позитивный тест на коронавирус. Сейчас они находятся на самоизоляции. Также, Netflix обязал остальных членов пройти тестирование.

Работу над новым сезоном обещают восстановить, как только будет решено, что это безопасно.

Съемки второго сезона стартовали 12 февраля, однако из-за положительного теста на COVID-19 у актера Кристофера Хивью, процесс был остановлен.

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Планировалось, что новый сезон выйдет летом 2021 года, но из-за этих приостановлений, быть уверенным на 100% нельзя. Возможно, что это случиться позже.

Ранее, «Телеграф» писал, что Генри Кавилл показал первые фото со съемок второго сезона.

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Все по теме:

Кино, Сериал, Netflix, Ведьмак.

Автор:

Телеграф
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