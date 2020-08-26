Netflix снял документальный фильм о создании первого сезона "Ведьмака": трейлер (Видео)

На Netflix вышел документальный фильм о процессе съёмок сериала "Ведьмак". Его хронометраж составляет 30 минут.

На сервисе Netflix вышел документальный фильм Making The Witcher о создании первого сезона сериала "Ведьмак" по книгам Анджея Сапковского.

В получасовом фильме шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич, актеры Генри Кавилл (Геральт), Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр) и Джои Бэти (Лютик), а также другие члены съемочной группы рассказывают об особенностях создания фэнтезийного мира.

Показаны красивые локации, как создавались боевые сцены и монстры в шоу. По случаю релиза появился трейлер документального фильма:

Напомним, Netflix возобновил прерванные в марте съемки второго сезона "Ведьмака", а Генри Кавилл показал первое фото со съемок продолжения сериала.