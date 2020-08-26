"Энола Холмс": в сети появился первый трейлер фильма о сестре Шерлока Холмса (Видео)

В сети появился первый трейлер фильма "Энола", рассказывающего историю сестры известного сыщика Шерлока Холмса.

Книжный цикл Спрингер "Тайны Энолы Холмс" включает шесть романов, вышедших с 2006 по 2010 год. В центре сюжета оказывается младшая сестра великого сыщика, которая тоже является весьма способным детективом, обладающим острым умом.

По сюжету, она отправляется на поиски своей пропавшей матери, попутно скрываясь от своих братьев, которые пытаются отправить её на учёбу в женский пансион.

Главную роль в фильме исполнила Милли Бобби Браун ("Очень странные дела").

Братьев Шерлока и Майкрофта сыграли Генри Кавилл и Сэм Клафлин ("Голодные игры"), а Хелена Бонэм Картер появится в образе матери главной героини, Юдории.

"Энола Холмс" — первая крупная режиссёрская работа Гарри Брэдбира, известного по сериалам "Дрянь" и "Убивая Еву". Сценарий картины написал Джек Торн, создателя шоу The Eddy ("Водоворот") и телеадаптации "Тёмных начал" для BBC One и HBO.

Фильм о сестре знаменитого сыщика выйдет 23 сентября.