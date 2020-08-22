Генри Кавилл показал первое фото со съемок продолжения "Ведьмака"

Британский актер Генри Кавилл показал первое фото со съемок второго сезона сериала "Ведьмак".

Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак", британский актер Генри Кавилл показал, как гримеры снимают с него грим после окончания съемочного дня. На его лице можно увидеть следы грима, изображающего побои.

Фото появилось на официальной странице Генри Кавилла в Инстаграм.

"В этом году никакой накладной лысины. Только фунты медицинской ленты и немного клея. Снимать их - то еще удовольствие!" - посмеялся Кавилл.

View this post on Instagram A post shared by Henry Cavill (@henrycavill) on Aug 20, 2020 at 9:36am PDT

Кроме этого, актер написал, что на съемочной площадке ввели новые правила безопасности, а участники проекта регулярно сдают тесты на коронавирус.

Недавно шоураннер раскрыл некоторые подробности нового сезона шоу.

Напомним, что съемки второго сезона "Ведьмака" возобновились 17 августа. Их планируется завершить не ранее февраля 2021 года.

Как сообщалось ранее, сериал "Ведьмак" получит приквел, основанный на литературном первоисточнике и серии компьютерных игр. Производством займется потоковый сервис Netflix.