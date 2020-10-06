Генри Кавилл показал, как будет выглядеть Геральт во втором сезоне "Ведьмака"

Кадры актер показал на своей странице в Инстаграм.
На снимках можно посмотреть, как выглядит новая версия брони главного героя, созданная новым художником по костюмам, которая заменила прошлого специалиста.
В подписи к снимкам, Кавилл написал цитату из оригинального произведения Анджея Сапковского, по которому и снимают сериал.
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Напомним, съемки второго сезона "Ведьмака" стартовали 12 февраля 2020 года. Если бы не пандемия, из-за которой работа была приостановлена, съемки завершились бы еще в августе.
Точную дату премьеры нового сезона пока не раскрывают, хотя предполагается, что она состоится летом 2021 года.