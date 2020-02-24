"Ведьмак 2": Netflix анонсировал имена актерского состава

Новости культуры:2 сезон американо-польского сериала выйдет весной 2021 года.

Как сообщалось ранее, работа над вторым сезоном фэнтезийного драматического сериала "Ведьмак", основанного на цикле произведений Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте, началась в конце 2019 года. Съемки сезона стартовали 17 февраля.

Кроме этого, стал известен список имен, которые будут задействованы во втором сезоне. Стриминговый сервис Netflix анонсировал 7 новичков.

Во втором сезоне сериала "Ведьмак" сыграют: Кристофер Хивью (полумедведь-полулев Нивеллен), Пол Бульон (Ламберт), Ясен Атор (Койон), Туэ Эрстед Расмуссен (Эскель). Также в картине примут участие Агнес Бьорн (Вереена), Аиша Фабьенн Росс (Лидия ван Бредевоорт) и Месия Симсон (Францеска Финдабаир). Кто сыграет Весемира, до сих пор не сообщается.

Напомним, шоураннер Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне "Ведьмака".