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"Ведьмак 2": Netflix анонсировал имена актерского состава

"Ведьмак 2": Netflix анонсировал имена актерского состава
13:42 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:2 сезон американо-польского сериала выйдет весной 2021 года.

Как сообщалось ранее, работа над вторым сезоном фэнтезийного драматического сериала "Ведьмак", основанного на цикле произведений Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте, началась в конце 2019 года. Съемки сезона стартовали 17 февраля.

Кроме этого, стал известен список имен, которые будут задействованы во втором сезоне. Стриминговый сервис Netflix анонсировал 7 новичков.

Во втором сезоне сериала "Ведьмак" сыграют: Кристофер Хивью (полумедведь-полулев Нивеллен), Пол Бульон (Ламберт), Ясен Атор (Койон), Туэ Эрстед Расмуссен (Эскель). Также в картине примут участие Агнес Бьорн (Вереена), Аиша Фабьенн Росс (Лидия ван Бредевоорт) и Месия Симсон (Францеска Финдабаир). Кто сыграет Весемира, до сих пор не сообщается.

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Напомним, шоураннер Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне "Ведьмака".

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Актеры, Netflix, Ведьмак, 2 сезон, Ведьмак 2, Актерские состав.
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